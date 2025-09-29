< sekcia Ekonomika
Novozámocká radnica pripravuje novú cyklotrasu
Ako informoval mestský úrad, cyklotrasa má viesť z Hlavného námestia cez ulice Petőfiho, T. G. Masaryka a Cyrilometodejskú až po Ulicu Ľ. Štúra.
Autor TASR
Nové Zámky 29. septembra (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje výstavbu novej cyklotrasy. Financie na projekt s nákladmi viac ako 760.000 eur chce radnica financovať z európskych fondov. Realizáciu projektu schválili mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.
Ako informoval mestský úrad, cyklotrasa má viesť z Hlavného námestia cez ulice Petőfiho, T. G. Masaryka a Cyrilometodejskú až po Ulicu Ľ. Štúra. „Predstavuje spojenie bodov koncentrácie obyvateľov a návštevníkov mesta. Okrem budovy mestského úradu prepája aj daňový úrad, dom kultúry a obchody s ďalšími frekventovanými miestami v Bernolákovom parku, mestskej tržnici i so športovou halou Milénium,“ uviedla radnica.
Ako doplnila, nová cyklistická cesta zabezpečí tiež prepojenie na jestvujúcu cyklotrasu na Ulici Ľ. Štúra. „Napojenie na zastávky MHD a blízku autobusovú a železničnú stanicu tiež poskytuje možnosť kombinácie cyklistickej a verejnej dopravy. Tým sa zvýši atraktivita cyklodopravy pri dochádzaní do práce a škôl,“ doplnil mestský úrad.
Ako informoval mestský úrad, cyklotrasa má viesť z Hlavného námestia cez ulice Petőfiho, T. G. Masaryka a Cyrilometodejskú až po Ulicu Ľ. Štúra. „Predstavuje spojenie bodov koncentrácie obyvateľov a návštevníkov mesta. Okrem budovy mestského úradu prepája aj daňový úrad, dom kultúry a obchody s ďalšími frekventovanými miestami v Bernolákovom parku, mestskej tržnici i so športovou halou Milénium,“ uviedla radnica.
Ako doplnila, nová cyklistická cesta zabezpečí tiež prepojenie na jestvujúcu cyklotrasu na Ulici Ľ. Štúra. „Napojenie na zastávky MHD a blízku autobusovú a železničnú stanicu tiež poskytuje možnosť kombinácie cyklistickej a verejnej dopravy. Tým sa zvýši atraktivita cyklodopravy pri dochádzaní do práce a škôl,“ doplnil mestský úrad.