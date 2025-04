Nový americký veľvyslanec v Japonsku verí v dohodu o clách

Tokio 18. apríla (TASR) - Nový americký veľvyslanec v Japonsku George Glass pricestoval v piatok do Tokia a vyjadril optimizmus, že jeho krajina a jej kľúčový ázijský spojenec dosiahnu dohodu na rokovaniach o colných sadzbách. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Glass, podnikateľ známy svojou minulosťou v oblasti financií, investičného bankovníctva a technológií, prichádza v čase, keď Washington a Tokio rokujú o colných opatreniach prezidenta Donalda Trumpa, ktoré vyvolali na celom svete obavy z ich vplyvu na ekonomiku a svetový obchod.



Do Tokia pricestoval deň po prvom kolo rozhovorov o clách vo Washingtone. Po skončení obe krajiny uviedli, že sa pokúsia čo najrýchlejšie dosiahnuť dohodu a usporiadajú druhé kolo koncom tohto mesiaca. Trump sa spolu so svojimi najvyššími ekonomickými poradcami, ministrom financií Scottom Bessentom a ministrom obchodu Howardom Lutnickom, stretol v Bielom dome s japonskou delegáciou.



Krajiny na celom svete sa snažia dosiahnuť dohodu s USA, ktoré zaviedli clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut z celého sveta a plošné clo vo výške 10 % na zvyšný dovoz. Okrem toho Trump pohrozil recipročnými clami pre obchodných partnerov, ktoré majú v prípade Japonska dosiahnuť 24 %. Zatiaľ ich však odložil na 90 dní, aby umožnil rokovania.



Japonský premiér Šigeru Išiba povedal, že clá zasiahnu japonskú ekonomiku a ochladia investície japonských spoločností v USA. Obe strany by sa preto mali snažiť o urovnanie.



Trump tiež tlačí na Tokio, aby ďalej zvyšovalo svoje výdavky na obranu a znášalo viac bremena za hosťovanie približne 50.000 amerických vojakov, keďže spojenci posilňujú vojenskú spoluprácu. Túto otázku otvoril počas rokovaní o colných sadzbách s Japonskom.



Glass vo výbore Senátu pre zahraničné vzťahy v marci prisľúbil, že bude viesť „tvrdé rozhovory“ o clách a znížení obchodného deficitu USA s Japonskom.



Japonsko, dlhoročný spojenec USA, je jednou z prvých krajín, ktoré začali rokovať o clách s Washingtonom. Ďalší americkí spojenci ich rokovania pozorne sledujú.



Glass, ktorý nastupuje do práce v pondelok (21. 4.), nespresnil, ako by mohol pomôcť Tokiu a Washingtonu urovnať ich nezhody.