Brodnianska: Nový bankový odvod bude mať fatálne následky

Bratislava 28. novembra (TASR) - Nový bankový odvod bude mať fatálne následky. Uviedla to PR manažérka a hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Diana Priechodská Brodnianska v reakcii na štvrtkové schválenie novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií.



Bankový sektor podľa nej odmieta platiť bankový odvod podľa nových pravidiel, ktoré vo štvrtok odsúhlasil parlament a využije všetky možnosti, ako napadnúť právnu normu pred Ústavným súdom SR.



Zdôraznila, že takto nastavený bankový odvod je hazardovaním s finančnou stabilitou slovenskej ekonomiky. Práve stabilita a ziskovosť bankového sektora ako takého je kľúčová pre zdravé fungovanie celej národnej ekonomiky, najmä v dôsledku poskytovania dostatočného objemu úverovania pre obchodné spoločnosti, štát, ako aj jeho obyvateľov.



Pripomenula, že aj Európska centrálna banka (ECB) vo svojom stanovisku z 26. novembra 2019 uvádza, že zvýšenie bankového odvodu by mohlo neprimerane ovplyvniť ziskovosť bankového sektora s negatívnymi dôsledkami na tvorbu kapitálu. Rentabilita vlastného kapitálu bankového sektora na Slovensku je už teraz najnižšia v rámci V4 a v septembri klesla na 8 %, pričom ECB s cieľom zachovania stability sektora odôvodnene požaduje úroveň 10 %.



Ziskovosť, ktorá je výslovne zákonnou povinnosťou bánk, pretože zákon o bankách ukladá vedeniu banky dosahovať trvalý zisk, sa podľa Priechodskej Brodnianskej stala dôvodom a prostriedkom na zneužitie danej legislatívy na krytie bežných výdavkov štátu. Navyše, bez možnosti sa k zmenám odborne vyjadriť, pretože novela bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní.



Dodala, že v roku 2018 banky odviedli na bankovom odvode viac ako 134 miliónov eur, čo predstavuje viac ako 20 % čistého zisku bánk. V budúcom roku bude táto hodnota po zvýšení sadzby odvodu atakovať hranicu 40 %. To bude mať fatálne následky pre stredné a malé banky, pretože bankový odvod pre ne predstavuje väčšiu záťaž.



Osobitný odvod budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka sa jeho výška zdvojnásobí. V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky. Plénum vo štvrtok schválilo 74 hlasmi zo 126 prítomných poslancov novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Poslanci o nej rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Tento osobitný odvod mal prestať platiť od budúceho roka. Po novom má fungovať aj naďalej a od budúceho roka sa má zvýšiť na 0,4 %. V roku 2020 by tak banky mali zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.



Bankový odvod platí na Slovensku od roku 2012 a bol zavedený na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte štátnych finančných aktív. Čistý zisk slovenského bankového sektora po zdanení bol v roku 2018 takmer 640 miliónov eur, za prvý polrok tohto roka dosiahol 346 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o dve percentá.