Nový bistro koncept Crustino v Nemocnici Bory
Ponúkne aj objednávanie priamo na izby.
Autor OTS
Bratislava 11. mája (TASR/OTS) - Medusa, najväčšia gastronomická skupina na slovenskom trhu, a najmodernejšia nemocnica Nemocnica Bory, a.s., ktorá je súčasťou siete Penta Hospitals, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Slovensku, prinášajú nový koncept remeselného bistra Crustino. Ten ponúkne aj unikátnu službu pre klientov nemocnice – objednávanie jedál a nápojov priamo na izby.
Lídri na trhu v rámci partnerskej spolupráce spojili sily s cieľom priniesť zamestnancom, pacientom aj návštevníkom Nemocnice Bory novú úroveň poskytovaných služieb v oblasti stravovania. V moderne zariadených priestoroch ponúkne Crustino široký sortiment à la carte jedál, pripravovaných z čerstvých surovín priamo v priestoroch bistra. Nechýba široká ponuka remeselných produktov alebo kvalitnej kávy.
Unikátnym prvkom komplexného projektu Crustino je nová služba pre klientov Nemocnice Bory, ktorá umožní objednávanie priamo z izieb. Naskenovaním QR kódu mobilným zariadením sa dostanú cez užívateľsky jednoduché rozhranie do objednávkového systému a ponuky bistra. Po výbere, potvrdení a zaplatení, bude objednávka klientovi doručená priamo na izbu.
„Veľmi sa tešíme, že sme spolu s našimi partnermi z Nemocnice Bory priniesli do najmodernejšej nemocnice na Slovensku najmodernejší stravovací koncept v segmente. Veríme, že nové moderné priestory, ako aj kvalitná produktová skladba v Crustine, budú pre zákazníkov skvelým doplnkom špičkových služieb, ktoré ponúka Nemocnica Bory. A navyše, spoločne prinášame unikátne riešenie objednávania aj doručenia priamo na izbu, ktoré ponúkne klientom nemocnice úroveň komfortu, ktorá nie je bežná nielen na Slovensku,“ povedal Michal Chudík, CEO skupiny Medusa.
“Nemocnica nie je len miestom zdravotnej starostlivosti - každý deň tu trávia čas pacienti, ich blízki, návštevníci aj naši zamestnanci. Aj preto chceme myslieť na ich komfort v širšom zmysle. Teší nás, že v spolupráci s Medusou prinášame do Nemocnice Bory bistro Crustino s kvalitnou ponukou jedla a občerstvenia,“ hovorí Peter Kasanický, CFO Nemocnice Bory, a.s.
