Nový britský minister financií chce odložiť zníženie daní

Londýn 16. októbra (TASR) - Nový britský minister financií Jeremy Hunt chce odložiť zníženie dane z príjmu, ktoré plánoval jeho predchodca Kwasi Kwarteng. To predstavuje dramatickú zmenu kurzu ekonomických reforiem konzervatívnej premiérky Liz Trussovej. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa niektorých novín vysokopostavení členovia vládnej Konzervatívnej strany v parlamente údajne plánovali zosadiť Trussovú, možno v priebehu niekoľkých dní, po kolapse preferencií vládnej strany v prieskumoch verejnej mienky, odkedy 6. septembra nahradila expremiéra Borisa Johnsona.



"Hunt preberá plnú kontrolu, keď sprisahanci krúžia okolo zranenej premiérky," hlása titulok nedeľných novín Sunday Times, zatiaľ čo podľa Observeru toryovci debatujú o tom, ako sa zbaviť Trussovej.



Informáciu o tom, že Hunt chce odložiť plánované zníženie dane z príjmu po odvolaní Kwartenga z funkcie, priniesli v sobotu (15. 10.) noviny Times a Telegraph.



V nedeľu sa majú uskutočniť krízové rokovania Hunta a Trussovej s cieľom detailne prebrať nový rozpočtový plán, ktorý má byť predložený 31. októbra, len niečo vyše mesiaca po Kwartengovom zmarenom pokuse o návrh rozpočtu.



Kwarteng 23. septembra predstavil svoj návrh, ktorý počítal s rozsiahlymi daňovými škrtmi. Tie chcel financovať prostredníctvom miliardových dodatočných pôžičiek, čo vyvolalo na finančných trhoch paniku. Dôvodom boli obavy z ďalšieho rastu inflácie, pre ktorú už mnohé britské domácnosti zápasia s krízou životných nákladov, a tiež z nárastu deficitu. Kurz libry zamieril nadol a výnosy z britských dlhopisov nahor, čo nakoniec prinútilo britskú centrálnu banku (BoE), aby zasiahla.



"Došlo k chybám," priznal Hunt, podľa ktorého sa Kwarteng a Trussová 23. septembra dopustili chyby, keď predstavili návrh rozpočtu, ktorý počítal so znížením dane pre najlepšie zarábajúcich ľudí. A nepožiadali predtým Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť, aby ich návrh posúdil.



"Premiérka to uznala, preto som tu," povedal Hunt pre Sky News.



Nový minister financií v rámci prvých krokov po nástupe do úradu v piatok (14. 10.) hovoril s guvernérom centrálnej banky Andrewom Baileym, ktorý musel uskutočniť nákladné intervencie na upokojenie trhov s dlhopismi.



"Budeme mať pred sebou veľmi ťažké rozhodnutia," povedal Hunt a varoval, že "všetky vládne rezorty" čelia obmedzeniu výdavkov vrátane sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a obrany.



"A niektoré dane sa neznížia tak rýchlo, ako si ľudia želajú. Niektoré dane sa zvýšia," dodal.