Nový cestovný poriadok predpokladá za posledné obdobie rekordný rok

Bratislava 3. decembra (TASR) - Rok 2023 bude z pohľadu najazdených vlakokilometrov za posledné roky rekordný. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje odjazdiť viac ako 37 miliónov vlakokilometrov a vypraviť 644.000 vlakov. Vyplýva to z údajov, o ktorých informoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.



Oproti roku 2014 pôjde v budúcom roku o takmer 25-percentný nárast pri počte vypravených vlakov a približne 21-percentný nárast v počte vlakokilometrov. "Viac vlakov bude jazdiť najmä na linke Ex 6xx Bratislava - Košice, v okolí hlavného mesta Bratislava a krajských miest Trnava, Žilina, Košice a Prešov," spresnil hovorca ZSSK.



Zároveň priblížil, že počet cestujúcich InterCity (IC) vlakmi v októbri tohto roka dosiahol takmer 60.000. "Kým pred pandémiou sme v mesiaci október prepravovali približne 70.000 cestujúcich, situáciu v rokoch 2020 a 2021 zásadne ovplyvnil nový koronavírus," skonštatoval Kováč. V tomto roku sa však podľa neho čísla postupne vracajú do starých koľají. Oproti predpandemickému roku 2019 to však je ešte stále o 17 % menej.



O niekoľko dní by mal začať platiť nový železničný grafikon. Pri jeho tvorbe bol podľa Kováča najmä pri diaľkových trasách kľúčový čas. Zrýchlenia sa tak dočká komerčný produkt ZSSK - IC vlaky, pričom tieto spojenia ponúknu v smere Košice - Bratislava oproti novým vlakom Expres v priemere o 49 minút rýchlejšie spojenie.