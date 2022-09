Nový diaľničný most na Liptove už slúži motoristom

Podbanské 5. septembra (TASR) - Diaľničiari sprejazdnili most pri Podbanskom, ktorý je súčasťou liptovského úseku diaľnice D1. Ľavý diaľničný most v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša úplne zbúrali a na jeho mieste postavili nový. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Medzi najnáročnejšiu činnosť v rámci komplexnej obnovy ľavého mosta patrilo práve zbúranie starého mosta a sprejazdnenie cesty II/537 v stanovenom časovom limite, teda počas jedného víkendu," priblížila hovorkyňa s tým, že práce na výstavbe mosta sa začali v marci minulého roka.



Ako dodala Žgravčáková, nový diaľničný most má päť polí. Jeho celková dĺžka je približne 150 metrov. Most je široký 15 metrov a vysoký 8,3 metra. "Nosná konštrukcia je monolitická, dvojtrámová z predpätého betónu," uviedla.



Most na D1 postavili v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie odhalili pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Následne sa začala oprava, ktorá podľa hovorkyne poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Rozšírený dodatkový diagnostický prieskum potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu. Stavebno-technický stav mosta vyhodnotili ako havarijný, systém konštrukcie neumožňoval výmenu časti alebo celej nosnej konštrukcie. Preto diaľničiari rozhodli, že ľavý most treba zbúrať a vybudovať nový.



"V blízkej budúcnosti plánujeme opraviť aj pravý most v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu," skonštatovala hovorkyňa s tým, že táto rekonštrukcia sa už zaobíde bez búracích prác.