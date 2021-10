Nový diaľničný most pri Podbanskom by mali odovzdať do augusta 2022

Liptovský Hrádok 13. októbra (TASR) – Motoristi by mali po novom diaľničnom moste pri Podbanskom neďaleko Liptovského Hrádku prejsť v auguste 2022. TASR o tom v stredu informovala Eva Žgravčáková z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Podotkla, že na moste aktuálne robia debnenie a betonáž nosnej konštrukcie.



Spoločnosť spustila búracie práce na starom moste v marci tohto roka. "Nový most bude mať dĺžku 150 metrov, šírku 15 metrov a výšku 8,3 metra," konkretizovala Žgravčáková.



Po výstavbe ľavého mosta smerom do Liptovského Mikuláša plánujú diaľničiari opravu pravého mosta smerom do Popradu. Aktuálne je doprava obojsmerne vedená po pravom moste. "Na moste sú dokončené krajné opory a všetky piliere (spodná stavba). Aktuálne prebiehajú práce na nosnej konštrukcii, betonáž je rozdelená do troch etáp. Predpokladané množstvo betónu použitého pri všetkých troch etapách je 1405 kubických metrov. Dve etapy betonáže už máme za sebou," priblížila Žgravčáková.



Most na D1 postavili už v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie diaľničiari odhalili pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Následne sa začala oprava, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Rozšírený dodatkový diagnostický prieskum potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu. Preto diaľničiari rozhodli, že ľavý most sa musí zbúrať a vybudovať nový.