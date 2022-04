Nový dopravca na trati Bratislava – Komárno by mohol byť známy v lete

Bratislava 24. apríla (TASR) – Nový dopravca na železničnej trati Bratislava – Komárno by mohol byť známy v lete tohto roka. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Súčasne je v príprave aj harmonogram liberalizácie železničnej osobnej dopravy na desať rokov, ktorý by mal byť predstavený tento rok.



Pre trať Bratislava – Komárno sa aktuálne uskutočňuje vypracovanie ponúk, záujemcovia sa môžu hlásiť do 30. mája 2022. "Keďže súťaž ešte prebieha, ich počet ani mená až do ukončenia procesu nebudeme zverejňovať. Nový dopravca bude známy po 30. júni 2022, keďže plynie jednoročná lehota od oznámenia v úradnom vestníku EÚ," priblížil pre TASR odbor komunikácie rezortu dopravy. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) už skôr vo videu na sociálnej sieti uviedol, že je tam "päť alebo sedem uchádzačov, ktorí vyzerajú, že dajú ponuku".



Rezort dopravy chce zároveň pripravovať ďalšie celky železničných tratí na liberalizáciu a chystá harmonogram liberalizácie železničnej osobnej dopravy na desať rokov. "Liberalizáciu železničnej dopravy rieši pracovná skupina, ktorá už vypracovala metodiku na to, ako a v akom čase sa budú súťažiť dopravcovia na vybrané traťové celky," skonštatovalo MDV s tým, že dôležitý bude najmä ekonomický prínos, vysoká kvalita služieb a spokojnosť zákazníkov. Harmonogram chce rezort dopravy predstaviť počas tohto roka a rovnako tak v európskom vestníku chce oznámiť aj prvé traťové celky, ktoré pôjdu do súťaže.