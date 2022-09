Nový elektronický systém pomáha plavidlám lepšie plánovať plavbu

Bratislava 29. septembra (TASR) - Vodcovia plavidiel nájdu po novom všetky potrebné informácie o aktuálnej dopravnej situácii na svojej trase plavby na jednom mieste, na portáli EuRIS. V minulosti museli hľadať informácie na rôznych miestach. Zmenilo to 13 európskych krajín vrátane Slovenska prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Informovala o tom Miriama Švikruhová z odboru komunikácie MDV.



Systém ponúka vodcom plavidiel nepretržitý prehľad o čakacích dobách, nehodách alebo poruchách, ktoré ovplyvňujú trvanie plavby. "Lode a ďalšie plavidlá si tak lepšie vedia naplánovať plavbu a čas priplávania do cieľa naprieč Európou," doplnil generálny riaditeľ sekcie vodnej dopravy na ministerstve dopravy Tomáš Kalina.



Online platforma pokrýva väčšinu siete prepojených vnútrozemských vodných ciest v Európe, uviedlo MDV. To zahŕňa predovšetkým sedem hlavných vodných koridorov ako Rýn, Dunaj, Elba, Moselle, Dunkirk - Scheldt, Amsterdam - Antverpy - Liege a Amsterdam - Antverpy - Brusel.



Okrem SR sa na nej podieľalo Belgicko, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Všetky krajiny sú podľa MDV pripravené platformu ďalej rozvíjať v závislosti od potrieb a požiadaviek jej používateľov.