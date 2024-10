Nový francúzsky premiér chce do roku 2029 znížiť deficit pod 3 % HDP

Paríž 1. októbra (TASR) - Nový francúzsky premiér Michel Barnier chce v roku 2025 znížiť deficit svojej krajiny na 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Verejný dlh je "skutočný Damoklov meč", ktorý ohrozuje Francúzsko, povedal Barnier v utorok v parlamente, kde predstavil svoj vládny program. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Do roku 2029 by mal deficit francúzskych verejných financií podľa Barniera klesnúť pod 3 % HDP. Vzhľadom na finančnú situáciu je potrebné "požiadať veľké spoločnosti, ktoré dosahujú vysoké zisky, aby prispeli", povedal premiér, podľa ktorého by mali príspevok poskytnúť aj najbohatší Francúzi. Za druhý Damoklov meč Barnier označil "ekologické dlhové bremeno, ktoré zanechávame našim deťom ako dedičstvo". Ochrana životného prostredia sa podľa neho dostane do centra vládnych opatrení, čo zahŕňa výstavbu ďalších jadrových elektrární aj rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie.



Barnier stojí na čele menšinovej vlády, ktorá v piatok (27. 9.) na uzavretom zasadnutí predložila návrh vládneho programu.



Európska komisia vedie voči Francúzsku konanie pre nadmerný rozpočtový deficit. Pravidlá Európskej únie požadujú, aby rozpočtové schodky neprekračovali 3 % hrubého domáceho produktu členských krajín. Francúzsko malo v roku 2023 rozpočtový deficit 5,5 % HDP. Paríž musí do 31. októbra predložiť Komisii plán ozdravenia svojich verejných financií. Bývalý vládny kabinet pôvodne predpokladal rozpočtový deficit na rok 2024 vo výške 5,1 % HDP.