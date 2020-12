Bratislava 23. decembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spresnilo podmienky a termíny výberu nového generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Výber by sa mal uskutočniť 26. januára a výberové rozhovory bude možné sledovať online na webovom sídle ministerstva. Nový generálny riaditeľ PPA by mal byť vymenovaný začiatkom februára, informovalo v stredu MPRV.



Uchádzači o tento post, ktorí spĺňajú podmienky a kvalifikačné predpoklady, musia zaslať žiadosť a požadované doklady do 15. januára a do tohto termínu je treba predložiť aj projekt koncepcie rozvoja PPA. O poradí uchádzačov rozhodne 11-členná výberová komisia, ktorej predsedom bude štátny tajomník ministerstva.



"Je našou prioritou zostaviť takú komisiu, ktorá bude garanciou vysokej odbornosti, profesionality, ľudskej poctivosti a transparentnosti. Členov komisie budú tvoriť zástupcovia odbornej verejnosti, akademickej obce, súkromného a verejného sektora, ľudsko-právnych mimovládnych organizácií a ministerstiev," uviedol štátny tajomník Martin Fecko.



PPA, ktorá rozhoduje o prideľovaní dotácií a podpor pre poľnohospodárov, bude mať počas jedného roka už piateho generálneho riaditeľa. Po marcovom odvolaní v súčasnosti väzobne stíhaného Juraja Kožucha, ktorého dočasne nahradila Beatrix Galandová, sa v máji tejto funkcie ujal poľnohospodársky manažér Tibor Guniš. Ten však v septembri požiadal ministra Jána Mičovského (OĽANO) o uvoľnenie z osobných, zdravotných a rodinných dôvodov. Od decembra, opäť dočasne, vedie agentúru doterajší riaditeľ odboru vnútornej kontroly PPA Jaroslav Jánoš.