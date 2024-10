Nový grécky LNG terminál zníži závislosť EÚ od dodávok plynu z Ruska

Brusel 1. októbra (TASR) - Nový terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG) zameraný na zníženie energetickej závislosti Európskej únie od Ruska vstúpil do prevádzky v utorok na severovýchode Grécka. Uviedla to belgická televízna stanica RTBF s odvolaním sa na oznámenie gréckej spoločnosti Gastrade A.E., ktorá terminál prevádzkuje.



Prístavný terminál Alexandrupolis na severovýchode krajiny pozostáva zo 44 metrov dlhej plávajúcej nádrže, trvalo zakotvenej v Tráckom mori (severná časť Egejského mora), a 28-kilometrového potrubia napojeného na distribučnú sieť plynu z Grécka. Ide o systém, ktorý podľa prevádzkovateľa terminálu môže dodávať plyn do Bulharska, Rumunska, Severného Macedónska, Srbska, Moldavska, Maďarska, Slovenska a na Ukrajinu.



Terminál bude zásobovaný plynom zo Spojených štátov, Kataru a Egypta, uviedol v utorok pre médiá Kiril Ravnački, generálny riaditeľ bulharskej spoločnosti Bulgartransgaz, ktorá vlastní 20 % Gastrade.



Veľvyslanci z členských krajín EÚ, ktorí ešte minulý týždeň navštívili nový terminál, boli informovaní, že ide o "zásadnú iniciatívu na posilnenie energetickej bezpečnosti juhovýchodnej a strednej Európy a jej nezávislosti od ruského zemného plynu".



Uvedenie terminálu do prevádzky nadväzuje na vlaňajšie decembrové slávnostné otvorenie 170-kilometrového plynovodu medzi Bulharskom a Srbskom, ktorý má dopravovať plyn z azerbajdžanských ťažobných polí v Kaspickom mori. Grécki úradníci tvrdia, že by tento plynovod mohol byť napojený na terminál Alexandrupolis.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)