Nový guvernér ČNB vyvoláva na trhoch obavy, koruna oslabila

Praha 11. mája (TASR) - Vymenovanie Aleša Michla do funkcie guvernéra Českej národnej banky (ČNB) prezidentom Milošom Zemanom vyvolalo na trhoch nervozitu a správa sa odrazila na vývoji kurzu koruny. Ten skokovo oslabil. Michl je totiž známy ako dlhodobý odporca zvyšovania úrokových sadzieb, čím ČNB reagovala na zrýchľujúcu sa infláciu. Informovali o tom servery iDNES.cz a e15.cz.



Česká koruna v reakcii na zverejnenie mena nového guvernéra ČNB Aleša Michla začala prudko strácať. Necelú hodinu po jeho menovaní sa euro obchodovalo na medzibankovom trhu na úrovni okolo 25,30 koruny. Ešte ráno sa pritom kurz držal pod 25 korunami. Česká mena oslabila aj minulý týždeň, keď sa objavili správy, že menovanie Michla za guvernéra je istá vec. Za necelý týždeň tak euro zdraželo zhruba o 80 halierov. To sa okrem iného prejaví zdražením dovážaného tovaru, vrátane pohonných látok.



Podľa analytika spoločnosti Akcenta Miroslava Nováka je vzhľadom na prudký rast spotrebiteľskej inflácie rýchle oslabovanie koruny pre bankovú radu krajne nepriaznivé. "Nedá sa tak vylúčiť, že ČNB bude musieť pristúpiť k intervenciám na stabilizáciu menového kurzu, ako to bolo na začiatku marca," povedal.



Ako bude vyzerať politika ČNB, čo sa týka úrokových sadzieb, o tom rozhodne menovanie ešte ďalších štyroch členov bankovej rady. "Guvernér sám o sebe nerozhoduje, či sa sadzby zvýšia, alebo nie. Je to kolektívne rozhodnutie bankovej rady. Ako bude rada vyzerať po vymenovaní všetkých členov, to si netrúfam odhadovať," povedal Petr Bartoň, hlavný ekonóm investičnej skupiny Natland.



Veľkým otáznikom je aj nadchádzajúce júnové zasadnutie ČNB, na ktorom sa zúčastní ešte terajší guvernér Jiří Rusnok. "Časť členov bankovej rady bude možno chcieť pristúpiť k výraznejšiemu zvýšeniu sadzieb, aby boli na čo možno najvyššej úrovni pred júlovým nástupom Aleša Michla do funkcie guvernéra," dodal Novák.



Podľa ekonóma Českej bankovej asociácie Jakuba Seidlera sú sadzby už teraz na relatívne vysokej úrovni. Po prípadnom júnovom zvýšení by už mohli na boj s infláciou stačiť bez nutnosti ďalšieho zvyšovania.