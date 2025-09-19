< sekcia Ekonomika
Guvernér Fedu tvrdí, že s Trumpom nehovoril o hlasovaní o sadzbách
Autor TASR
Washington 19. septembra (TASR) - Člen Rady guvernérov Federálneho rezervného systému (Fed) Stephen Miran pred zasadnutím, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň, nehovoril s prezidentom Donaldom Trumpom o tom, ako bude hlasovať o úrokových sadzbách. Miran, ktorého do funkcie nominoval Trump, to uviedol v piatok v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Prezident mi zavolal, aby mi povedal ‚gratulujem‘. Nežiadal ma o žiadne konkrétne kroky. Nezaviazal som sa k žiadnym konkrétnym krokom,“ povedal Miran, ktorý pred nástupom do centrálnej banky pôsobil ako šéf Trumpových ekonomických poradcov. Jeho menovanie za člena guvernéra Fedu a člena jeho Výboru pre operácie na voľnom trhu (FOMC) v pondelok (16. 9.) potvrdil americký Senát. FOMC na svojich zasadnutiach rozhoduje o nastavení úrokových sadzieb.
Miran bol jediným, kto na zasadnutí tento týždeň nesúhlasil s rozhodnutím znížiť úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, keďže uprednostňoval výraznejšiu redukciu o pol percentuálneho bodu. „Nevidím, že by z ciel vyplývala podstatná inflácia. Nemám žiadne dôkazy, že by sa to stalo,“ uviedol pre CNBC v odpovedi na otázku o dôvodoch svojho rozhodnutia.
Trump od svojho návratu do Bieleho domu opakovane kritizoval centrálnu banku za jej neochotu výrazne znížiť úrokové sadzby. Tá v stredu (17. 9.) v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnila menovú politiku. Za hlavný dôvod svojho rozhodnutia označila oslabenie na trhu práce.
