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Nový internetový portál má overiť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie
Portál umožňuje používateľovi na jednom mieste zistiť, či je cestovná kancelária alebo cestovná agentúra dôveryhodná, skutočne existuje a plní si svoje zákonné povinnosti.
Autor TASR
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Bratislava 3. júna (TASR) - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) spúšťa nový online portál www.oversicestovku.sk. Spotrebiteľom prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry a nestať sa tak obeťou podvodu. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI) s databázou členov SACKA.
„Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a posilniť ich bezpečnosť pri nákupe zájazdov. V období, keď sa na internete objavujú aj rizikové alebo zavádzajúce ponuky dovoleniek, je overenie obchodného partnera jedným z najdôležitejších krokov pred uzatvorením zmluvy,“ skonštatovala ústredná riaditeľka SOI Nadežda Machútová.
Portál umožňuje používateľovi na jednom mieste zistiť, či je cestovná kancelária alebo cestovná agentúra dôveryhodná, skutočne existuje a plní si svoje zákonné povinnosti. „Každá cestovná kancelária podnikajúca na Slovensku musí mať zabezpečenú ochranu pre prípad svojho úpadku a byť zapísaná v zozname SOI - spolu s uvedením presných informácií o zabezpečenej ochrane,“ podotkla prezidentka SACKA Ľudmila Masariková.
Táto povinnosť sa však netýka cestovných agentúr, ktoré sú špecializovanými obchodmi predávajúcimi zájazdy rôznych cestovných kancelárií, avšak zájazdy samy neorganizujú. Ak sú cestovné kancelárie a cestovné agentúry členmi SACKA, dobrovoľne podliehajú zvýšenej miere dohľadu a kontroly. Ambíciou portálu je preto priniesť verejnosti jednoduchý online nástroj, ktorý pomôže zorientovať sa na trhu cestovného ruchu. Spotrebiteľ by podľa agentúry nemal strácať čas vyhľadávaním informácií vo viacerých registroch.
Portál je dostupný bez registrácie a jeho používanie je bezplatné, pričom údaje sú pravidelne aktualizované.
„Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a posilniť ich bezpečnosť pri nákupe zájazdov. V období, keď sa na internete objavujú aj rizikové alebo zavádzajúce ponuky dovoleniek, je overenie obchodného partnera jedným z najdôležitejších krokov pred uzatvorením zmluvy,“ skonštatovala ústredná riaditeľka SOI Nadežda Machútová.
Portál umožňuje používateľovi na jednom mieste zistiť, či je cestovná kancelária alebo cestovná agentúra dôveryhodná, skutočne existuje a plní si svoje zákonné povinnosti. „Každá cestovná kancelária podnikajúca na Slovensku musí mať zabezpečenú ochranu pre prípad svojho úpadku a byť zapísaná v zozname SOI - spolu s uvedením presných informácií o zabezpečenej ochrane,“ podotkla prezidentka SACKA Ľudmila Masariková.
Táto povinnosť sa však netýka cestovných agentúr, ktoré sú špecializovanými obchodmi predávajúcimi zájazdy rôznych cestovných kancelárií, avšak zájazdy samy neorganizujú. Ak sú cestovné kancelárie a cestovné agentúry členmi SACKA, dobrovoľne podliehajú zvýšenej miere dohľadu a kontroly. Ambíciou portálu je preto priniesť verejnosti jednoduchý online nástroj, ktorý pomôže zorientovať sa na trhu cestovného ruchu. Spotrebiteľ by podľa agentúry nemal strácať čas vyhľadávaním informácií vo viacerých registroch.
Portál je dostupný bez registrácie a jeho používanie je bezplatné, pričom údaje sú pravidelne aktualizované.