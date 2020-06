Nový investor sľubuje v Rimavskej Sobote viac ako len pivovar

Rimavská Sobota 24. júna (TASR) – Závod na výrobu piva so sladovňou a spracovaním ovocia, dopravno-logistickým centrom a paroplynovou elektrárňou, ale aj 250 až 300 bytov s občianskou vybavenosťou, to všetko sľubuje vybudovať do roku 2024 v Rimavskej Sobote spoločnosť Architecture design and studio z Veľkého Šariša.



Uvedený zámer prezentoval na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) riaditeľ spoločnosti František Kurilla, ktorý tak nadviazal na list zaslaný poslancom pred niekoľkými týždňami, kde načrtol základné informácie o sľubovanej investícii.



„Tento investičný zámer je na Slovensku prvý a najväčší a nadväzuje na investičný zámer, ktorý máme v Srbskej republike, ktorý je vyše 410 miliónov. Z neho sme len časť prebrali pre vaše mesto, aby sme nadviazali na tradíciu pivovaru Gemer, ale aj na spracovanie ovocia a lesných plodov z celého okolia vrátane pestovania chmeľu a jačmeňa,“ načrtol Kurilla s tým, že na dodávku posledných dvoch menovaných komodít by chceli aktivizovať pestovateľov priamo v regióne.



Zároveň avizoval, že samospráve môžu ponúknuť 20-percentnú účasť v novom podniku. Pracovať v ňom by malo približne 300 až 500 stálych a 500 sezónnych zamestnancov. „Čo sa týka zárobkov, u nás je minimálne 700-eurový základný plat a ďalších 700 eur je pohyblivá zložka,“ konkretizoval riaditeľ.



Od mesta požaduje investor pozemky zadarmo a priestory vo forme piatich kancelárií, ktoré chce využívať počas prípravy investície. Kurilla deklaroval, že sa mienia uchádzať aj o štátnu pomoc. Nový pivovar by mal mať podľa neho minimálnu ročnú produkciu 100.000 hektolitrov piva a spotrebovať by na to mal 2160 ton sladu. Pri skrátení technologického procesu by však podľa riaditeľa mohol dodávať ročne aj 150.000 až 170.000 hektolitrov piva.



Ako sa v následnej diskusii vyjadrili viacerí poslanci, ide o ambiciózny podnikateľský zámer a pýtali sa, v akom stave je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, keďže investor chce začať stavať už v októbri 2020. Ďalších zaujímalo, ako sa chce presadiť v silnej konkurencii s pivom na slovenskom trhu a v akej fáze je príprava spomínaného pivovaru v Srbsku. Kurilla odpovedal, že zatiaľ odovzdali staveniská a konkurovať chcú okrem iného kvalitou výrobkov a dodávať prípadne aj na iné trhy.



Poslanec Michal Demeter, ktorý podniká v oblasti spracovania ovocia, sa zástupcu investora opýtal, odkiaľ mieni získavať potrebné suroviny. „Ako som rátal kapacitu, tak chcete spracovať približne 20.000 ton ovocia ročne. To je zhruba 25 percent celkového ovocia, ktoré sa vyprodukuje na Slovensku,“ podotkol.



Podľa Kurillu závod nemusí ísť od začiatku v plnom nábehu. „Predpokladáme, že pokiaľ vybudujeme za dva roky tento areál, vytvoríme konzorcium s farmármi a pestovateľmi. Poskytneme im určité finančné prostriedky na rozbeh, keďže chceme tradičné kultúry, ktoré v danom regióne sú,“ konkretizoval riaditeľ, podľa ktorého sa v opačnom prípade spoľahnú na dovoz z okolitých krajín.



Ako uviedol na záver diskusie primátor Jozef Šimko, z avizovaného zámeru má zmiešané pocity. „Hovoríte, že začínate stavať v októbri, ale ešte nemáte hotové štúdie ani projektovú dokumentáciu. Vyhotovenie týchto vecí a vydanie stavebného povolenia trvá minimálne dva a pol či tri roky,“ poznamenal. Zároveň zdôraznil, že investora v žiadnom prípade nechce odohnať a drží mu palce, ale nevie, či sa jeho zámer zrealizuje.



„Z našej strany pomoc určite dostanete, ale zatiaľ sa mi to nepozdáva,“ dodal primátor s tým, že je ochotný so zástupcom investora vycestovať aj do Srbska, aby si na mieste pozrel prípravu tamojšieho pivovaru.



Poslanci napokon správu o investičnom zámere vzali na vedomie a v uznesení deklarovali, že mesto poskytne všetku potrebnú pomoc na jeho realizáciu.