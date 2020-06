Nový investor v Partizánskom chce začať s výrobou v roku 2022

Partizánske 2. júna (TASR) - Nový investor v Partizánskom plánuje postaviť svoj závod v priemyselnom parku v Malých Bieliciach v budúcom roku, o rok neskôr tam chce začať s výrobou. Americká spoločnosť Medline, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok, plánuje v Partizánskom najskôr zamestnať približne 500 ľudí, z toho očakáva, že 200 príde z Bánoviec nad Bebravou, kde doposiaľ sídli.



Zástupcovia investora odovzdali v závere uplynulého týždňa mestskému úradu projektovú dokumentáciu, ktorá je podkladom pre územné konanie. "Firma momentálne sídli v prenajatých priestoroch v Bánovciach nad Bebravou. Vzhľadom na to, že sa potrebuje rozširovať, potrebuje nové a modernejšie priestory, rozhodla sa budovať nový závod v Partizánskom. Vyhliadla si parcelu v priemyselnom parku Malé Bielice s infraštruktúrou," pripomenul Martin Stoličný, konateľ spoločnosti, ktorá zastrešuje projektové a inžinierske činnosti pre investora.



Spoločnosť plánuje v parku podľa neho postaviť halu o rozlohe 22.000 štvorcových metrov, ktorá bude z väčšej časti slúžiť ako sklad, pričom tam budú aj výrobné priestory pre balenie a expedíciu medicínskych setov a materiálov. "V rámci tohto projektu riešime aj zázemie pre približne 600 pracovníkov, sociálne zázemie, kantínu, pracovné priestory. Celý projekt sme sa snažili nastaviť tak, aby bol trvalo udržateľný," priblížil Stoličný.



Investor plánuje začať s výstavbou závodu na prelome októbra a novembra tohto roka a dokončiť ho do roka. "Ja som veľmi rád, že i napriek koronakríze a všetkým informáciám o negatívnych dosahoch na ekonomiku sa v Partizánskom pokračuje v prácach," skonštatoval primátor Jozef Božik. Spoločnosť má podľa neho záujem investovať v meste v tomto roku tak, aby budovu nového závodu vybudovala počas budúceho roka a v ďalšom roku 2022, ako pôvodne avizovala, mohla otvoriť svoje brány a dať prácu stovkám občanov žijúcich v meste alebo v regióne Partizánske. "Toto je dobrá správa pre mesto a dobrá správa pre región," podčiarkol.



Firma vyrába v Bánovciach nad Bebravou jednorazové chirurgické sety pre operácie. Do budúcna nevylúčila výstavbu ďalšej haly v Malých Bieliciach.