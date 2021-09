Nový iránsky prezident vyjadril ochotu rokovať o jadrovej dohode

New York 21. septembra (TASR) - Nový konzervatívny prezident Iránu Ebráhím Raísí v utorok - v rámci vystúpenia na všeobecnej rozprave 76. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN - odsúdil údajné snahy USA o svetovú hegemóniu, ktoré podľa neho úplne zlyhali. Zároveň však potvrdil, že Teherán je pripravený rokovať s mocnosťami o obnovení jadrovej dohody.



"To, čo sa v našich končinách v dnešnej dobe deje, dokazuje, že nielen hegemonistický systém, ale aj projekt vnucovania západnej identity úplne zlyhali," povedal Raisí vo vopred nahratom videopríhovore, pričom poukázal na nedávny pád afganskej vlády podporovanej USA.



Ultrakonzervatívny prezident Ebráhím Raísí sa ujal vlády len začiatkom augusta a jeho vystúpenie v rámci všeobecnej rozpravy bolo jeho prvým vystúpením na takomto medzinárodnom fóre. Väčšinu svojho prejavu venoval odsudzovaniu Spojených štátov.



Iránsky prezident potvrdil, že jeho vláda je ochotná pokračovať v rozhovoroch so svetovými mocnosťami o oživení dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015. Zároveň však vyzval Washington, aby v súlade s touto dohodou zrušil svoje sankcie voči Teheránu.



"Islamská republika považuje za užitočné tie rozhovory, ktorých konečným výsledkom bude zrušenie všetkých represívnych sankcií," uviedol Raísí. Zopakoval pritom dlhodobú pozíciu Teheránu, že Irán sa o vývoj jadrových zbraní neusiluje, pretože nie sú v súlade s islamom.



Rozhovory o oživení jadrovej dohody boli prerušené po júnových prezidentských voľbách v Iráne, po ktorých umierneného centristu Hasana Rúháního nahradil ultrakonzervatívec Raísí. Jeho vláda už začiatkom septembra avizovala, že má záujem o pokračovanie rokovaní.



Teherán v roku 2015 podpísal jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami a zaviazal sa, že obmedzí svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Bývalý americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od predmetnej dohody odstúpil a voči Iránu znova zaviedol tvrdé ekonomické sankcie.



Pred Raísím vo VZ OSN vystúpil aj americký prezident Joe Biden, ktorý vyjadril pripravenosť vrátiť sa k úplnému dodržiavaniu jadrovej dohody, ak rovnaký krok urobí aj Irán.