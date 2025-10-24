< sekcia Ekonomika
Nový Kaufland v Košiciach sa čoskoro otvára, vidíme sa pri nákupoch?
Prečo by ste si najnovšiu predajňu reťazca určite nemali nechať ujsť?
Autor OTS
Bratislava 22. októbra (OTS) - Pohodlné, rýchle a navyše za výhodné ceny. Také nakupovanie vás čaká v novom Kauflande, ktorý sa v Košiciach- Ťahanovciach otvára 30. októbra 2025. Samozrejmosťou sú aj zelené riešenia a inovácie, ktoré spotrebiteľom šetria čas.
„Našou dlhodobou prioritou je ponúkať zákazníkom kvalitné a cenovo výhodné výrobky. Veríme, že práve dostupnosť, široký výber tovaru a technológie ako samoobslužné pokladnice či služba K-SCAN, ktoré uľahčujú každodenné nákupy, sú dôvodmi, prečo sa k nám radi vracajú. Aby boli ich nákupy ešte pohodlnejšie, otvorili sme našu už štvrtú prevádzku v Košiciach,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
V predajniach pod červenou strechou si zákazníci môžu vyberať široký sortiment výrobkov
Pod červenou strechou sa môžete spoľahnúť na široký výber tovaru za výhodné ceny, čerstvé ovocie, zeleninu a pečivo každý deň, a tiež obľúbené privátne značky ako K-Classic, K-Favourites, K-Free či K-Take it veggie. Nechýbajú ani produkty od slovenských výrobcov pod značkou K-Z lásky k tradícii, od mliečnych a mäsových výrobkov až po potraviny pre najmenších.
Nákupy vybavíte rýchlo a pohodlne vďaka desiatim samoobslužným a štyrom klasickým pokladniciam. K dispozícii máte aj štyri zberné automaty na PET fľaše, plechovky či sklo a zálohový bon z automatu si dokonca môžete uplatniť v ktoromkoľvek Kauflande na Slovensku.
Na priestrannom parkovisku s 260-timi miestami máte vždy kde zaparkovať. A nechýbajú ani vyhradené miesta pre rodiny s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením ani dve nabíjačky pre elektromobily.
Obchodný reťazec už 25 rokov spája na Slovensku nakupovanie s kvalitou, trvalou udržateľnosťou a výhodnými cenami.
Nenáročné zelené rastliny v kombinácii s fotovoltickými panelmi umiestnené na streche nového Kauflandu účinne znižujú uhlíkovú stopu a zlepšujú energetickú efektivitu celej budovy. Predajňa je vybavená aj niekoľkými dažďovými záhradami.
Ako je to u neho zvykom, známy predajca potravín používa najmodernejšie technológie a šetrí prírodu. Odpadovým teplom z chladiacich systémov a tepelných čerpadiel vykuruje alebo chladí viaceré priestory predajne, podľa toho, čo je práve treba.
Vedeli ste, že svoju prvú predajňu Kaufland otvoril v roku 2000 v Poprade? Dnes ich má spolu 86 a už štvrťstoročie spája nakupovanie s kvalitou, trvalou udržateľnosťou a výhodnými cenami. Nový Kaufland na sídlisku Košice - Ťahanovce zabezpečí množstvo pracovných miest pre miestnych obyvateľov, regionálni výrobcovia získajú vďaka nemu ďalšie strategické miesto na predaj svojich výrobkov. A vy si môžete užívať ešte dostupnejšie nákupy, za ktorými netreba jazdiť ďaleko, no zároveň máte istotu, že s prázdnym košíkom rozhodne neodídete.
Všetko, čo potrebujete, za ceny, ktoré potešia
Zelené riešenia sú štandardom
Na Slovensku už 25 rokov
