Nový koronavírus môže spomaliť tohtoročný rast českej ekonomiky na 1 %

Praha 10. marca (TASR) - Šírenie nového koronavírusu v Európe môže zraziť tohtoročný rast českej ekonomiky až o polovicu. Naznačujú to odhady ekonómov, podľa ktorých by sa hospodársky rast v dôsledku razantného postupu vírusu spomalil z pôvodne očakávaných 2 % na 1 %.



Česká ekonomika však pocíti dôsledky koronavírusu aj vtedy, keď sa čierny scenár pandémie naprieč Európou nenaplní. So škrtmi v tohtoročnom výhľade rastu českej ekonomiky počíta totiž až sedem z ôsmich analytických domov, ktoré oslovil denník E15.



"Rast ekonomiky sa prinajmenšom podstatne spomalí. Podľa všetkého sa totiž výraznému rozšíreniu choroby COVID-19 a s tým súvisiacich (ekonomiku obmedzujúcich) opatrení v Európskej únii nevyhneme," povedal vedúci partner poradenskej spoločnosti EY Petr Knap.



Krízový scenár Raiffeisenbank počíta s útlmom českej ekonomiky v priebehu celého 1. polroka, pričom rast aspoň na úrovni 1 % by ekonomika dosiahla iba vďaka prudkému poklesu základnej sadzby ČNB až k úrovni 1,5 percenta.



Podľa Davida Marka z poradenskej spoločnosti Deloitte na prelome rokov očakávali rast českej ekonomiky na tento rok na úrovni 2 %. "Teraz nám model ukazuje nižšie hodnoty, a to najmä v dôsledku zmien vyhliadok pre Nemecko a ďalšie krajiny," dodal.



Zhruba 0,5 percentuálneho bodu z očakávaného rastu škrtla Česká spořitelna a odhady momentálne prepisujú smerom nadol Cyrrus, EY či PwC. "Väčší vplyv než samotný vírus môže mať panika v dôsledku prepadu cien akcií, rušenia spoločenských akcií, ciest a dovoleniek," upozorňuje ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská.



Epidémia sa na českej ekonomike podpíše najmä prostredníctvom zahraničného obchodu. "Koronavírus má potenciál významne narušiť výrobné reťazce a zasiahnuť svetovú ekonomiku na strane ponuky aj dopytu minimálne v priebehu 1. polroka tohto roka," zdôraznil ekonóm banky UniCredit Jiří Pour.