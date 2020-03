Nový koronavírus posilní trend platobnej neschopnosti firiem

Bratislava 11. marca (TASR) - Nový koronavírus bude mať na globálnu ekonomiku v roku 2020 len mierny vplyv. Vyskytuje sa však v čase najnižšieho rastu HDP od poslednej finančnej krízy v roku 2009.



Vypuknutie epidémie spôsobenej novým koronavírusom núti finančných analytikov prehodnotiť doterajší odhad platobnej neschopnosti firiem.



V roku 2019 vzrástol počet platobnej neschopnosti globálne o tri percentá. Pôvodný tohtoročný odhad hovoril o poklese na úroveň 2,3 %. Pozitívny odhad sa však zmenil na negatívny.



"Naša analýza predpokladá zvýšenie platobnej neschopnosti v globálnom meradle o ďalších 0,8 %," konštatuje Tomáš Mezírka, riaditeľ poisťovne Atradius. Podľa neho najvyšší percentuálny rast je očakávaný v ohnisku vírusu – v Číne, a to o ďalších 1,8 %. Odborníci očakávajú horšie vyhliadky aj pre celú zasiahnutú oblasť Ázie. Tam sa zvýši platobná neschopnosť o 1,5 %. V eurozóne bude rásť počet nezaplatených faktúr o 0,8 %. Zatiaľ najmenší vplyv to bude mať na čísla v USA. Tam vzrastie platobná neschopnosť o 0,6 %. V prípade, že sa šírenie vírusu nepodarí zastaviť, ekonómovia hovoria aj o pesimistickejšom scenári. Ten ráta s globálnym rastom platobnej neschopnosti o 2,1 %. V samotnej Číne to bude pritom vysokých 4,5 %.



Vplyv nového koronavírusu sa prenáša aj na ceny jednotlivých komodít. Cena medi klesla od polovice januára o 18 %, železná ruda o 10 %. Pričom Čína pokrýva 50 %, respektíve 70 %, svetového dopytu. Z dôvodu spomaľovania globálnej ekonomiky a narušenia dodávok sa očakáva aj pokles ceny ropy Brent.



"Čína je najväčším výrobcom na svete. V súčasnosti sa dostáva pod veľký ekonomický tlak. Zaznamenávame výrazný pokles vývozu čínskych výrobkov a polotovarov do sveta. Je potrebné si totiž uvedomiť, že Čína v súčasnosti predstavuje približne 20 % svetového HDP," konštatuje Mezírka.



Nepriaznivé vyhliadky sa premietnu aj do HDP jednotlivých štátov. Čína na tento rok rátala s rastom HDP na úrovni 6 %. Nový koronavírus ho môže znížiť o 0,6 %. V prípade dlhotrvajúcej epidémie to môže byť až o 1,5 %. Rast HDP eurozóny bol pôvodne predpokladaný na úrovni 1 %. Aktuálne prognózy hovoria o znížení odhadu o 0,2 %.