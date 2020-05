Nový koronavírus ukončil prevádzku deviatich A380 aerolínií Air France

Paríž 21. mája (TASR) - Deväť obrích airbusov A380 leteckej spoločnosti Air France, ktoré boli spolu s ďalšími strojmi uzemnené v dôsledku pandémie nového koronavírusu, už nevzlietne. Oznámila to tento týždeň spoločnosť Air France-KLM.



To znamená výrazné urýchlenie ukončenia prevádzky najväčších lietadiel na svete francúzskou spoločnosťou. Ako informovala agentúra DPA, aerolínie pôvodne plánovali ich vyradenie do konca roka 2022, teraz sa však rozhodli, že prevádzku ukončia skôr. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá ovplyvní vývoj leteckej dopravy na najbližšie roky, a šance, že lietadlá A380 budú do konca roka 2022 dostatočne využité, sú minimálne.



Už minulý rok spoločnosť Airbus, výrobca A380, oznámila, že s produkciou superjumba skončí v roku 2021, keďže dopyt po týchto lietadlách neustále klesal. Letecké spoločnosti začali preferovať flexibilitu a nižšie náklady, ktoré poskytujú menšie širokotrupé stroje.



V súvislosti s najnovším oznámením spoločnosť Air France uviedla, že vyradenie A380 z prevádzky v skoršom termíne zvýši jej konkurencieschopnosť, a to vďaka "využívaniu modernejších lietadiel s výrazne nižšou uhlíkovou stopou". Air France plánuje nahradiť lietadlá A380 airbusmi A350 a boeingami 787.



S postupným vyraďovaním A380 z prevádzky ako prvá začala nemecká Lufthansa. Tá minulý rok oznámila, že do konca roka 2022 vyradí z prevádzky šesť týchto strojov. V reakcii na pandémiu nového koronavírusu celý proces urýchlila a vyradenie z letového parku oznámila už v apríli. Tento týždeň informovala, že k nim pridáva ďalší stroj, takže z pôvodnej flotily A380 v počte 14 strojov bude mať Lufthansa v prevádzke iba sedem lietadiel.



Najväčšie lietadlá sveta vlastnia aj British Airways, ktoré si svojich 12 strojov zatiaľ v letovom parku ponechajú. Jedno A380 má aj portugalská charterová spoločnosť Hi Fly. Po rozhodnutí Air France tak zostane v Európe z pôvodných 37 A380 v prevádzke iba 20 strojov.