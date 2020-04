Koronavírus znížil francúzske maloobchodné tržby takmer o štvrtinu

Paríž 15. apríla (TASR) – Opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu vo Francúzsku sa v plnej miere odrazili v minulom mesiaci na maloobchodných tržbách. Tie sa podľa údajov francúzskej centrálnej banky prepadli oproti predchádzajúcemu mesiacu takmer o štvrtinu.



Centrálna banka dnes zverejnila, že tržby v maloobchode klesli v marci medzimesačne o 24 %, za čím je najmä zatvorenie mnohých obchodov s tovarom, ktorý nie je považovaný za nevyhnutný. Na to poukázali aj čiastkové údaje. Zatiaľ čo tržby z predaja potravín klesli iba o 0,9 %, tržby z predaja priemyselných tovarov sa prepadli o 43,4 %.



Za celý 1. štvrťrok klesli maloobchodné tržby vo Francúzsku o 7,2 %. Opäť je to dôsledok prepadu tržieb z predaja priemyselných tovarov, najmä áut a nábytku, či iných produktov do domácnosti.



Naopak, tržby z predaja farmaceutických výrobkov sa zvýšili, konkrétne o 2,7 %. Ešte výraznejšie vzrástli tržby z predaja potravín, a to o 3,2 %.