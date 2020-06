Nový koronavírus zrazil zisk finančnej časti PPF o 95 %

Praha 1. júna (TASR) - Pandémia nového koronavírusu tvrdo zasiahla finančnú časť skupiny PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera. Ako uviedla spoločnosť v oznámení o neauditovaných konsolidovaných výsledkoch, ktoré zverejnil server E15.cz, zisk PPF Financial Holdings dosiahol v 1. kvartáli 9 miliónov eur, čo medziročne znamená prepad o 95 %. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka predstavoval zisk 178 miliónov eur.



Holandská firma PPF Financial Holdings zastrešuje aktivity PPF vo firmách Home Credit, Air Bank, PPF banka a v britskej ClearBank. Spoločnosť nepriaznivo ovplyvnil najmä boj s novým koronavírusom v Číne, kde vláda vo februári zaviedla prísne karanténne opatrenia. Čína je pritom kľúčovým trhom pre skupinu Home Credit poskytujúcej spotrebiteľské úvery.



Navyše, po Číne následne ekonomické aktivity v dôsledku pandémie nového koronavírusu zastavili aj vlády v ďalších krajinách, kde Home Credit pôsobí, a to vrátane Českej republiky, Slovenska či Indie.