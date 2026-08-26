< sekcia Ekonomika
Nový letecký zákon má po takmer 30 rokoch nahradiť obdobný z roku 1998
V civilnom letectve sa rozlišuje medzi niekoľkými úrovňami úpravy technickej stránky.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Návrh nového zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorý v stredu schválila vláda, má po takmer 30 rokoch nahradiť obdobný zákon z roku 1998. „Návrhom zákona sa zabezpečí, že príslušné oblasti civilného letectva budú mať svoju právnu úpravu na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo dopravy (MD) SR, ktoré návrh zákona pripravilo.
Zároveň sa zohľadňuje meniaca sa legislatíva v civilnom letectve na úrovni EÚ, čím sa zabezpečí vykonanie nielen príslušných právne záväzných aktov EÚ, ale aj odstránenie niektorých súčasných prekážok v civilnom letectve. Vytvorením vnútroštátnej úpravy analogickej s právnou úpravou EÚ možno podľa MD dosiahnuť ľahšie uznávanie dokladov vydaných podľa vnútroštátnej právnej úpravy v zahraničí.
Osoby v civilnom letectve, ak vykonávajú jednu činnosť na základe dokladu vydaného podľa vnútroštátnej úpravy a ďalšiu obdobnú činnosť podľa úpravy EÚ, budú vykonávať tieto činnosti na základe obdobných podmienok, v niektorých prípadoch zjednodušených, čím možno dosiahnuť nižšie náklady na výkon činností.
„Taktiež navrhovaná právna úprava umožní vykonávať niektoré činnosti, ktoré v súčasnosti platná a účinná vnútroštátna právna úprava neumožňuje. Ako príklad možno uviesť oblasť leteckých prác. V súčasnosti sa za letecké práce považujú letecké činnosti v príslušných oblastiach (poľnohospodárstvo, energetika, stavebníctvo) vykonávané za odplatu na základe povolenia vydaného Dopravným úradom,“ vymenovalo MD.
Bude sa rozlišovať medzi leteckými prácami za odplatu na základe povolenia a leteckými prácami, ktoré prevádzkovateľ lietadla môže vykonávať pre vlastnú potrebu na základe vyhlásenia o spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na vykonávanie leteckých prác podaného Dopravnému úradu. Ide o analógiu s úpravou EÚ pre špeciálnu prevádzku.
„Doplnenie nového údaja zapisovaného do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa bezpilotných leteckých systémov, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, možno považovať za goldplating, ktorý má marginálny vplyv na podnikateľské prostredie,“ uviedlo MD.
V civilnom letectve sa rozlišuje medzi niekoľkými úrovňami úpravy technickej stránky. Najvyššiu úroveň predstavujú štandardy, odporúčania a postupy medzinárodných organizácií civilného letectva, najmä Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Prostredníctvom Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a jeho príloh a k nim vypracovaných postupov a odporúčaní upravuje na medzinárodnej úrovni príslušné oblasti civilného letectva. V SR je táto implementácia zabezpečovaná leteckými predpismi.
Strednú úroveň tvoria právne záväzné akty EÚ, ako aj prostriedky preukázania zhody a poradenský materiál vydávané Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva. Tie upravujú len určité oblasti do určitej úrovne. Hlavný rámec pôsobnosti EÚ v úprave civilného letectva predstavuje základné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v civilnom letectve.
SR je povinná zabezpečiť úpravu nepokrytých oblastí, ako aj oblastí, v prípade ktorých uplatnila mechanizmus opt-out (odhlásiť sa). Táto národná úprava tvorí najnižšiu úroveň úpravy technickej stránky civilného letectva.
Letecký zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2027 okrem vybraných častí. Časť v súvislosti s lehotou na transpozíciu európskej smernice má byť účinná od 27. júna 2027. Vzhľadom na potrebu zriadiť časti vzdušného priestoru SR a určiť zemepisné oblasti bezpilotného leteckého systému na ochranu prírody a krajiny majú ďalšie časti zákona nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.
Zároveň sa zohľadňuje meniaca sa legislatíva v civilnom letectve na úrovni EÚ, čím sa zabezpečí vykonanie nielen príslušných právne záväzných aktov EÚ, ale aj odstránenie niektorých súčasných prekážok v civilnom letectve. Vytvorením vnútroštátnej úpravy analogickej s právnou úpravou EÚ možno podľa MD dosiahnuť ľahšie uznávanie dokladov vydaných podľa vnútroštátnej právnej úpravy v zahraničí.
Osoby v civilnom letectve, ak vykonávajú jednu činnosť na základe dokladu vydaného podľa vnútroštátnej úpravy a ďalšiu obdobnú činnosť podľa úpravy EÚ, budú vykonávať tieto činnosti na základe obdobných podmienok, v niektorých prípadoch zjednodušených, čím možno dosiahnuť nižšie náklady na výkon činností.
„Taktiež navrhovaná právna úprava umožní vykonávať niektoré činnosti, ktoré v súčasnosti platná a účinná vnútroštátna právna úprava neumožňuje. Ako príklad možno uviesť oblasť leteckých prác. V súčasnosti sa za letecké práce považujú letecké činnosti v príslušných oblastiach (poľnohospodárstvo, energetika, stavebníctvo) vykonávané za odplatu na základe povolenia vydaného Dopravným úradom,“ vymenovalo MD.
Bude sa rozlišovať medzi leteckými prácami za odplatu na základe povolenia a leteckými prácami, ktoré prevádzkovateľ lietadla môže vykonávať pre vlastnú potrebu na základe vyhlásenia o spôsobilosti a dostupnosti prostriedkov na vykonávanie leteckých prác podaného Dopravnému úradu. Ide o analógiu s úpravou EÚ pre špeciálnu prevádzku.
„Doplnenie nového údaja zapisovaného do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, identifikačné číslo organizácie prevádzkovateľa bezpilotných leteckých systémov, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľom, možno považovať za goldplating, ktorý má marginálny vplyv na podnikateľské prostredie,“ uviedlo MD.
V civilnom letectve sa rozlišuje medzi niekoľkými úrovňami úpravy technickej stránky. Najvyššiu úroveň predstavujú štandardy, odporúčania a postupy medzinárodných organizácií civilného letectva, najmä Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Prostredníctvom Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a jeho príloh a k nim vypracovaných postupov a odporúčaní upravuje na medzinárodnej úrovni príslušné oblasti civilného letectva. V SR je táto implementácia zabezpečovaná leteckými predpismi.
Strednú úroveň tvoria právne záväzné akty EÚ, ako aj prostriedky preukázania zhody a poradenský materiál vydávané Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva. Tie upravujú len určité oblasti do určitej úrovne. Hlavný rámec pôsobnosti EÚ v úprave civilného letectva predstavuje základné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v civilnom letectve.
SR je povinná zabezpečiť úpravu nepokrytých oblastí, ako aj oblastí, v prípade ktorých uplatnila mechanizmus opt-out (odhlásiť sa). Táto národná úprava tvorí najnižšiu úroveň úpravy technickej stránky civilného letectva.
Letecký zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2027 okrem vybraných častí. Časť v súvislosti s lehotou na transpozíciu európskej smernice má byť účinná od 27. júna 2027. Vzhľadom na potrebu zriadiť časti vzdušného priestoru SR a určiť zemepisné oblasti bezpilotného leteckého systému na ochranu prírody a krajiny majú ďalšie časti zákona nadobudnúť účinnosť 1. januára 2029.