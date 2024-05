Nový model nájmu bytov má pomôcť riešiť problémy pri prenájme

Bratislava 9. mája (TASR) - Nový model nájmu bytov prináša riešenia najčastejších problémov pri prenájme bytov. Služba Nájom plus, ktorú pripravila Realitná únia (RÚ) SR, má chrániť prenajímateľa i nájomcu. Realitné kancelárie, ktoré novú službu nájmu poskytujú, sú evidované v špeciálnom registri. Vo štvrtok o tom informoval tajomník RÚ SR Mojmír Plavec.



Podľa RÚ SR záujem o nájom bytov na Slovensku rastie, no pre obavy majiteľov je stále neobývaných takmer 150.000 bytov. "Podľa našich zistení sú dva hlavné dôvody, prečo prenajímatelia svoje byty odmietajú prenajať. Strach z problémov so zlým nájomcom a nezáujem starať sa o potreby nájomcu počas trvania nájmu," priblížil Plavec. Práve s tým by mohla podľa neho pomôcť nová služba, ktorá ponúka riešenia až na 84 problémových situácii pri prenájme bytov.



Nová služba podľa RÚ prináša jasné pravidlá, férové vyúčtovanie, dôraz na dobré vzťahy a pomoc pri problémoch. Pravidlá služby sú stanovené v smernici. Stanovuje sa v nich napríklad ako správne vyúčtovať energie či peňažnú zábezpeku, takzvanú kauciu, po skončení nájmu.



Smernica tiež ponúka mechanizmy na predchádzanie vzniku nezhôd a problémov, možnosť poistenia prípadných škôd či zvýšenú právnu istotu pre nájomcu aj prenajímateľa. Maklér pri tom poskytuje pomoc po celý čas nájmu a jeho úlohou je dohliadnuť aj na jeho korektné skončenie.



Realitné kancelárie, ktoré službu poskytujú, možno vyhľadať v registri realitných kancelárii na internetovej stránke RÚ SR.