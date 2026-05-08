< sekcia Ekonomika
Nový model značky Opel sa bude vo veľkej miere vyvíjať v Číne
Na projekte nového elektrického SUV v kompaktnej triede automobilka úzko spolupracuje s čínskym partnerom Leapmotor.
Autor TASR
Rüsselsheim 8. mája (TASR) - Najnovší model automobilky Opel sa bude vo veľkej miere vyvíjať v Číne. Oznámil to v piatok šéf spoločnosti Florian Huettl. Na projekte nového elektrického SUV v kompaktnej triede podľa neho automobilka úzko spolupracuje s čínskym partnerom Leapmotor. So začatím výroby sa počíta v lete 2028. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nový model sa má vyrábať v závode skupiny Stellantis v španielskej Zaragoze, kde už desaťročia schádza z výrobnej linky Opel Corsa. Podľa medializovaných informácií chce Leapmotor ešte toto leto začať s výrobou vlastného SUV B10, ktoré sa s dĺžkou 4,52 metra nachádza v tej istej triede ako plánovaný nový Opel.
„Opel tak plánuje ďalší dôležitý krok vo vývoji najmodernejších a cenovo dostupných elektrických vozidiel pre našich zákazníkov,“ uviedol Huettl. Čínski partneri sú podľa neho zodpovední za pohon, batérie, ako aj za kompletnú elektrickú a digitálnu architektúru. Vývojári v Rüsselsheime, kde má Opel svoj hlavný závod, budú zodpovedať za dizajn a všetky časti vozidla, s ktorými prichádzajú zákazníci do priameho kontaktu. Ide napríklad o riadenie, sedadlá a osvetlenie.
Nový model sa má vyrábať v závode skupiny Stellantis v španielskej Zaragoze, kde už desaťročia schádza z výrobnej linky Opel Corsa. Podľa medializovaných informácií chce Leapmotor ešte toto leto začať s výrobou vlastného SUV B10, ktoré sa s dĺžkou 4,52 metra nachádza v tej istej triede ako plánovaný nový Opel.
„Opel tak plánuje ďalší dôležitý krok vo vývoji najmodernejších a cenovo dostupných elektrických vozidiel pre našich zákazníkov,“ uviedol Huettl. Čínski partneri sú podľa neho zodpovední za pohon, batérie, ako aj za kompletnú elektrickú a digitálnu architektúru. Vývojári v Rüsselsheime, kde má Opel svoj hlavný závod, budú zodpovedať za dizajn a všetky časti vozidla, s ktorými prichádzajú zákazníci do priameho kontaktu. Ide napríklad o riadenie, sedadlá a osvetlenie.