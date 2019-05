Nový most spájajúci Komárno s Komáromom začne slúžiť v budúcom roku

Spoločný projekt dvoch krajín je financovaný s príspevkom z fondov Európskej únie (EÚ) cez Nástroj na prepájanie Európy.

Komárno 28. mája (TASR) – Stavebné práce na výstavbe nového mosta cez Dunaj po minuloročnom miernom meškaní pokračujú v plnom rozsahu. Po obhliadke staveniska na slovenskej i maďarskej strane to v utorok skonštatoval minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). Potvrdil, že ministerstvo spoločne s maďarskou stranou urobí všetko pre to, aby most spájajúci slovenské Komárno s maďarským Komáromom začal slúžiť verejnosti v budúcom roku.



Spoločný projekt dvoch krajín je financovaný s príspevkom z fondov Európskej únie (EÚ) cez Nástroj na prepájanie Európy. Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. Slovensko získalo z fondov EÚ viac ako 47 miliónov eur, Maďarsko môže počítať s príspevkom vo výške viac ako 52 miliónov eur.



V súčasnosti je Komárno spojené s Komáromom jediným cestným mostom. Existujúci Alžbetin most z roku 1892 ústi do stredu miest na obdivoch stranách Dunaja. Po novom moste budú môcť jazdiť aj ťažké nákladné vozidlá, ktoré nebudú viac prechádzať cez Komárno a Komárom. Obchádzaním miest sa zvýši kvalita života ich obyvateľov i bezpečnosť premávky, zrýchli sa doprava.



Nový most bude postavený vo vzdialenosti 200 metrov od existujúceho železničného mosta. Bude asymetrický s jedným pylónom s výškou okolo 90 metrov a závesnými káblami. Momentálne sú vybudované umelé ostrovy pre mostné piliere. Cez most povedie hlavná cesta s dvoma jazdnými pruhmi. Na most nadväzujú príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama. „Na slovenskej strane staviame 600 metrov dlhý cestný úsek s dvoma jazdnými pruhmi, pripojený k ceste I/63 kruhovým objazdom. Stavebné práce idú v súlade s harmonogramom a ich dokončenie je viazané na hotové mostné teleso,“ skonštatoval Érsek.



Medzivládna dohoda o výstavbe bola vládami SR a Maďarska podpísaná v roku 2012. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách. Zhotoviteľ stavby prevzal stavenisko v auguste 2017.