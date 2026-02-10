< sekcia Ekonomika
Nový most v Banskej Bystrici vyrába firma v Šalkovej
Podľa harmonogramu prác by sa s osádzaním konštrukcie malo začať v druhej polovici februára, respektíve prvý marcový týždeň.

Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Napriek zimnému obdobiu zhotoviteľ stavby nového mosta pri malej železničnej stanici v centre Banskej Bystrice pokračuje v realizácii základov na osadenie novej oceľovej mostnej konštrukcie. Tú vyrába miestna firma v mestskej časti Šalková. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor mesta Ján Nosko.
„Samotnú mostnú konštrukciu vyrábajú priamo v našom meste. Vo výrobných halách odborníci finalizujú zábradlia a šesť kusov viac ako 34 metrov dlhých pozdĺžnych nosníkov. Každý má desať ton a už ich rozmery naznačujú, že dopraviť ich na stavbu nebude jednoduché. Naopak, bude to ďalšia výzva. Vyrobené sú aj erby mesta, ktoré budú osadené v strede mosta po oboch stranách,“ konštatoval Nosko.
Podľa harmonogramu prác by sa s osádzaním konštrukcie malo začať v druhej polovici februára, respektíve prvý marcový týždeň. Následne budú pokračovať dokončovacie práce a v závere i osadenie mobiliára.
„Nový most nebude mať rovnaký tvar ako ten v minulosti. Keďže sa nachádza v úrovni storočnej vody a pri povodniach bude preliaty, jeho konštrukcia je navrhnutá subtílnejšie, aby nezachytávala nánosy a naplaveniny, ktoré by mohli spôsobiť vybreženie Hrona aj mimo existujúcej protipovodňovej ochrany. Verím, že už čoskoro bude most slúžiť peším i cyklistom a v prípade mimoriadnych situácií bude môcť byť otvorený aj pre záchranné zložky,“ doplnil primátor.
Mestu sa na projekt nového mosta podarilo získať európske zdroje z Programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur. Prípravné práce súvisiace s vybudovaním nového mosta sa začali vlani v auguste. Plánovaný termín odovzdania hotovej stavby je podľa zmluvy so zhotoviteľom 12 mesiacov, ale ten naposledy predpokladal aj skorší termín.
