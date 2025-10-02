< sekcia Ekonomika
Nový most v Nižnej Šebastovej bude stáť viac ako 881.000 eur
Autor TASR
Prešov 2. októbra (TASR) - Mesto Prešov začalo s rekonštrukciou mosta na Šebastovskej ulici v mestskej časti Nižná Šebastová. Pôvodný most bude zbúraný a postavený nový. Stavbu samospráva financuje z vlastných zdrojov, výška investície je viac ako 881.000 eur s DPH. Vo štvrtok sa uskutočnilo odovzdanie stavby zhotoviteľovi.
„Je to most, ktorý by sme v najbližšom období, ak by sme ho neopravili, museli uzavrieť alebo minimálne obmedziť na ňom premávku na jedno vozidlo. Je prehnutý na prvý pohľad, deformácie sa už prejavujú aj na zvodidlách a zábradliach. Je hodnotený v tom najhoršom, ako veľmi zlý stav mosta. Ide o investíciu, ktorá bude prebiehať štyri mesiace, ale pre obyvateľov máme jednu dobrú správu, v prvých mesiacoch sa budú robiť len prekládky a samotný most bude v prevádzke,“ uviedol primátor Prešova František Oľha s tým, že k zbúraniu a výstavbe nového mosta by malo dôjsť po ukončení zimnej údržby.
„Most je už vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave. Diagnostika ho zaradila do stupňa číslo šesť, čo je veľmi zlý stavebnotechnický stav, pričom sedmička je už havarijný stav. Tento most bol postavený niekedy v 20. a 30. rokoch a neskôr bol dodatočne rozširovaný,“ povedal vedúci prevádzkovej jednotky spoločnosti Strabag, s. r. o., Poprad Viktor Kanda.
Ako pokračoval, predmetom ich prác bude výstavba nového mosta a súčasný bude asanovaný. „Vybúrané budú časti základových konštrukcií, cez ktoré budú umiestnené nové mikropilóty, ako nový základový systém špeciálneho zakladania. Na tejto konštrukcii budú vybudované nové opory a bude uložená nová nosná konštrukcia, ktorá bude pozostávať zo 17 tyčových prefabrikátov. Na týchto prefabrikátoch bude zriadená nová železobetónová spriahajúca doska, na ktorej bude umiestnená nová vozovka,“ priblížil priebeh prác Kanda.
Vozovka bude mať šírku 9,3 metra a celá nosná konštrukcia bude mať dĺžku 16 metrov. Bude zmenené šírkové usporiadanie tak, aby spĺňalo existujúce normy.
„V najbližších dňoch a týždňoch sa budeme venovať prekládke existujúcich sietí tak, aby sme most odstrojili a pripravili na búranie, ktoré bude realizované po ukončení zimnej údržby v budúcom roku. Prekládky inžinierskych sietí budeme realizovať bez uzávery, čiže nebudeme nejakým spôsobom obmedzovať osobnú dopravu či autobusy v tomto mieste. Budúci rok po začatí prác ich budeme realizovať počas úplnej uzávery. Doprava v mieste bude vylúčená. Doba výstavby sú štyri mesiace,“ dodal Kanda.
