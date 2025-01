PS: Návrh rezortu práce ignoruje potreby zdravotne znevýhodnených ľudí

Bratislava 8. januára (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) podľa opozičného PS nemyslí na zdravotne znevýhodnených a nepracujúcich sa nesnaží motivovať. PS tak v stredu reagovalo na legislatívne návrhy z dielne šéfa rezortu práce, ktoré upravujú krátenie sociálnych dávok.



"Príspevok v hmotnej núdzi neslúži ako nástroj zamestnávania, ale ako minimálne zabezpečenie na prežitie. Ak vláda chce skutočne motivovať ľudí k práci, mala by začať vytváraním dôstojných pracovných miest. Minister zároveň stále nespresnil, kedy bude môcť uchádzač pracovnú ponuku odmietnuť bez toho, aby o dávku prišiel," uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Simona Petrík.



Zároveň upozornila, že chýbajú jasné kritériá, kedy môže človek ponuku odmietnuť a aký typ pracovných miest sa bude ponúkať. Poslankyňa NR SR za PS Veronika Veslárová zas zdôraznila ignorovanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením, čím podľa nej vláda znemožňuje zapojenie tisícov ľudí do pracovného procesu.



"Odpoveďou na otázku, čo v prípade, ak ľudia pracovať odmietnu a prídu o jediný príjem v domácnosti, nemôže byť nech neodmietnu pracovnú ponuku. Táto dávka totiž slúži na pokrytie základných životných potrieb," dodala poslankyňa NR SR za PS Ingrid Kosová. Návrh podľa poslankyne NR SR za PS Lucie Plavákovej navyše ľuďom sťažuje možnosti zosúladenia práce s rodinným životom a starostlivosťou o deti.



Tomáš v stredu na tlačovej konferencii vysvetlil, že ak práceschopný človek odmietne vhodnú pracovnú ponuku z príslušného úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Dávka by mala byť krátená na jeden mesiac v prípade, keď občan odmietne pracovnú ponuku prvýkrát. Ak odmietne pracovať opakovane, lehota by mala byť predĺžená na tri mesiace. Tento cyklus by sa mal opakovať dovtedy, kým človek neprijme vhodnú pracovnú ponuku.