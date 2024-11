Nový nemecký minister Kukies chce realistickú reformu dlhovej brzdy

Berlín 22. novembra (TASR) - Nový nemecký minister financií Jörg Kukies v rozhovore pre denník Handelsblatt v piatok zmiernil očakávania, že reforma výdavkového stropu Nemecka, známa ako dlhová brzda, by mohla viesť k väčšej voľnosti vo federálnom rozpočte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Musíte sa pozrieť na to, čo je reálne a v čom by mohol byť politický konsenzus," povedal Kukies pre Handelsblatt a dodal, že podľa neho by mala byť reforma "umiernená a cielená".



Nemecké politické strany sa rozchádzajú v názoroch na pravidlá o výdavkoch, ktoré obmedzujú verejný deficit krajiny na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mnohé to považujú za prekážku v čase, keď vojna na Ukrajine brzdí rast najväčšej európskej ekonomiky.



Spor o výdavky viedol začiatkom tohto mesiaca ku kolapsu nemeckej vlády po tom, čo kancelár Olaf Scholz odvolal Kukiesovho predchodcu Christiana Lindnera. Výsledkom bol rozpad koalície Scholzovej SPD a Lindnerovej propodnikateľskej FDP so Zelenými.



Kancelár Scholz v piatok uviedol, že je potrebná "umiernená reforma" dlhovej brzdy, keďže dodatočné výdavky na obranu by nemali ísť na úkor investícií alebo sociálnych programov.



V roku 2028 bude na splnenie cieľa NATO vynaložiť 2 % HDP na obranu Nemecko potrebovať celkovo 80 miliárd eur. To je o takmer 30 miliárd eur viac ako v návrhu rozpočtu na rok 2025, ktorý počíta s výdavkami na obranu vo výške 53 miliárd eur.



"Dlhovej brzdy sa nezbavíme. Ani sa jej nechceme zbaviť. Chceme však, aby bola lepšie zvládnuteľná," povedal Scholz na podujatí v Berlíne.



Základný princíp dlhovej brzdy je správny, skonštatoval Kukies, pretože zabezpečuje rozpočtovú disciplínu počas dobrých rokov a umožňuje dostatočný finančný priestor v čase krízy.



Napriek tomu má zmysel pozrieť sa na rôzne návrhy. A vyhodnotiť, čo dáva zmysel, aby bolo možné financovať potrebné dlhodobé investičné potreby, dodal Kukies.



Pripomenul, že aj keby Nemecko nemalo dlhovú brzdu, aj tak by muselo plniť dlhové pravidlá Európskej únie (EÚ). "Tie obmedzujú tiež rast vládnych výdavkov a vyžadujú si solídnu rozpočtovú politiku," povedal Kukies a dodal, že bude lobovať za to, aby Nemecko dostalo viac času na predloženie svojich výdavkových plánov podľa nových pravidiel EÚ o dlhu vzhľadom na predčasné voľby naplánované na február 2025.