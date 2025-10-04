< sekcia Ekonomika
Nový Občiansky zákonník sprehľadní systém záväzkového práva
Zmena by mala zaviesť moderný a v iných právnych poriadkoch osvedčený jednotný systém následkov nesplnenia, ktorý sprehľadní a zjednotí následky porušenia všetkých typov zmlúv.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Nový Občiansky zákonník by mal priniesť rozsiahle zmeny, ktoré sa budú týkať okrem iného aj záväzkového práva. Úpravy zapracúvajú mnohé závery judikatúry, čo sprehľadní právny systém, zjednoduší občanom možnosť informovať sa o svojich právach a zvýši právnu istotu. Vyplýva to z návrhu Občianskeho zákonníka predloženého Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý je v súčasnosti predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Zmena by mala zaviesť moderný a v iných právnych poriadkoch osvedčený jednotný systém následkov nesplnenia, ktorý sprehľadní a zjednotí následky porušenia všetkých typov zmlúv. V súčasnosti je pritom potrebné tieto následky hľadať v neúplnej úprave jednotlivých zmluvných typov, priblížil rezort spravodlivosti.
Návrh ďalej zavádza nové inštitúty, ktoré boli doteraz vzhľadom na chýbajúcu úpravu vystavené právnej neistote. Ide napríklad o pojmy ako prevod zmluvy, peňažná zábezpeka či jednostranné odpustenie dlhu. V rámci procesu uzatvárania zmlúv by mali pribudnúť inštitúty osvedčené v príbuzných právnych poriadkoch, ako zodpovednosť za nepoctivé rokovanie, písomné potvrdenia ústnych zmlúv a kontrola štandardizovaných zmlúv.
Upravujú sa aj mnohé sporné otázky týkajúce sa náhrady škody, najmä možnosť vopred sa vzdať nároku na náhradu škody. Výslovne by sa mal upraviť taktiež takzvaný zastretý úrok z omeškania, ktorý podľa predkladateľa návrhu spôsobuje problémy v aplikačnej praxi.
Zmena by mala vďaka výraznej modernizácii úpravy bezdôvodného obohatenia prispieť k zvýšeniu právnej istoty. Nový Občiansky zákonník zároveň zjednocuje občianskoprávnu a obchodnoprávnu úpravu, čím sa odstraňuje dualizmus niektorých zmluvných typov ako kúpna zmluva či zmluva o diele. Do návrhu zákona by mali byť ďalej zahrnuté niektoré zmluvné typy v ich súčasnom znení, napríklad licenčná zmluva.
Lepšie upravená by mala byť po prijatí nového zákona darovacia zmluva, obstarávateľské zmluvy či zmluvy o preprave. Menia sa aj vybrané ustanovenia v úprave nájomnej zmluvy, ktoré sú zastarané. Na druhej strane sa dopĺňajú ustanovenia, ktoré si vyžiadala prax, konkrétne prednájomné právo a všeobecná inflačná doložka.
