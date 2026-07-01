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Nový partner nájomného bývania bude fond Tatra Asset Management
Návrh pripravila štátna agentúra podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania s tým, že navrhovaný partner splnil všetky kritéria výberu investičných partnerov.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Novým investičným partnerom v štátom podporovanom nájomnom bývaní bude podielový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management - Fond nájomného bývania. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) s ním podpíše investičnú zmluvu. Návrh na uzavretie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Návrh pripravila štátna agentúra podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania s tým, že navrhovaný partner splnil všetky kritéria výberu investičných partnerov. Splnenie kritérií nadobudnutia postavenia investičného partnera agentúra vyhodnotila v máji na základe žiadosti a predložených dokladov.
Podľa návrhu investičnej zmluvy má nový partner záujem o realizáciu projektov nájomného bývania cez svojich prenajímateľov, ktorí budú založení na Slovensku. V dlhodobom horizonte má ambíciu postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku spolu minimálne 1000 bytov. Partner má zabezpečiť, aby jeho čisté aktíva po dosiahnutí ich minimálnej hodnoty neklesli pod 50 miliónov eur.
AŠPNB podpísala investičné zmluvy doposiaľ s piatimi partnermi - Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV a realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest. Dlhodobým zámerom agentúry je prostredníctvom partnerov zabezpečiť výstavbu alebo odkúpenie 100.000 nájomných bytov na Slovensku.
Návrh pripravila štátna agentúra podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania s tým, že navrhovaný partner splnil všetky kritéria výberu investičných partnerov. Splnenie kritérií nadobudnutia postavenia investičného partnera agentúra vyhodnotila v máji na základe žiadosti a predložených dokladov.
Podľa návrhu investičnej zmluvy má nový partner záujem o realizáciu projektov nájomného bývania cez svojich prenajímateľov, ktorí budú založení na Slovensku. V dlhodobom horizonte má ambíciu postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku spolu minimálne 1000 bytov. Partner má zabezpečiť, aby jeho čisté aktíva po dosiahnutí ich minimálnej hodnoty neklesli pod 50 miliónov eur.
AŠPNB podpísala investičné zmluvy doposiaľ s piatimi partnermi - Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV a realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest. Dlhodobým zámerom agentúry je prostredníctvom partnerov zabezpečiť výstavbu alebo odkúpenie 100.000 nájomných bytov na Slovensku.