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Nový partner nájomného bývania bude fond Tatra Asset Management

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Na snímke projekt štátom podporovaného nájomného bývania Rezidencia Lesopark počas tlačovej konferencie k predstaveniu nových bytov, ktoré pribudnú do systému štátom podporovaného nájomného bývania na Slovensku vo štvrtok 18. septembra 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Návrh pripravila štátna agentúra podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania s tým, že navrhovaný partner splnil všetky kritéria výberu investičných partnerov.

Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Novým investičným partnerom v štátom podporovanom nájomnom bývaní bude podielový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management - Fond nájomného bývania. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) s ním podpíše investičnú zmluvu. Návrh na uzavretie investičnej zmluvy s uvedeným podielovým fondom v stredu schválila vláda, na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Návrh pripravila štátna agentúra podľa zákona o štátnej podpore nájomného bývania s tým, že navrhovaný partner splnil všetky kritéria výberu investičných partnerov. Splnenie kritérií nadobudnutia postavenia investičného partnera agentúra vyhodnotila v máji na základe žiadosti a predložených dokladov.

Podľa návrhu investičnej zmluvy má nový partner záujem o realizáciu projektov nájomného bývania cez svojich prenajímateľov, ktorí budú založení na Slovensku. V dlhodobom horizonte má ambíciu postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku spolu minimálne 1000 bytov. Partner má zabezpečiť, aby jeho čisté aktíva po dosiahnutí ich minimálnej hodnoty neklesli pod 50 miliónov eur.

AŠPNB podpísala investičné zmluvy doposiaľ s piatimi partnermi - Kooperativa poisťovňa - Vienna Insurance Group, Slovak Affordable Living SICAV, BWSG, Hestia SICAV a realitný fond správcovskej spoločnosti 365.invest. Dlhodobým zámerom agentúry je prostredníctvom partnerov zabezpečiť výstavbu alebo odkúpenie 100.000 nájomných bytov na Slovensku.
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