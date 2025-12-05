< sekcia Ekonomika
Nový podvod zneužíva logo ministerstva financií
Na prvý dojem pôsobí reklama s podvodným príspevkom ako reálna.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Internetovým priestorom sa opäť šíria podvodné príspevky, ktoré zneužívajú logo Ministerstva financií (MF) SR a odvolávajú sa na neexistujúci štátny podporný program. Upozornil na to v piatok rezort financií.
„Na prvý dojem pôsobí reklama s podvodným príspevkom ako reálna. Používa štátny znak a grafiku Ministerstva financií SR s tým, že ponúka „štátny program pre vaše podnikanie až do výšky 250 000 EUR“. Upozorňujeme verejnosť, že MF SR žiadny takýto program nerealizuje,“ zdôraznil rezort.
Varovným signálom je podľa neho aj skutočnosť, že text je s gramatickými chybami. Príspevok vyzýva ľudí, aby zanechali svoje žiadosti a všetky podrobnosti. „Dôrazne upozorňujeme, aby verejnosť na takéto príspevky nereagovala a v žiadnom prípade neposkytovala osobné či citlivé údaje, ktoré by sa dali zneužiť,“ podčiarklo ministerstvo.
Varovalo, že internetové podvodné stránky sú šíriteľom viacerých nástrah. Môžu žiadať vyplnenie formulárov, alebo ako v tomto prípade zanechanie žiadostí, kde by mohol záujemca uviesť osobné údaje. Následne ich môžu podvodníci zneužiť. Môžu tiež požadovať kliknutie na odkaz so škodlivým softvérom, ktorý dokáže dáta ukradnúť. Internetoví podvodníci často vyžadujú aj zaplatenie registračného poplatku s vidinou rýchleho a vysokého zárobku.
„V žiadnom prípade na podobné príspevky nereagujte a nahlasujte ich ako nevhodný či klamlivý obsah. Pri používaní internetu buďte ostražití,“ dodalo ministerstvo.
