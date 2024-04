Nový portugalský premiér L. Montenegro sľubuje zníženie daní

Lisabon 11. apríla (TASR) - Nová portugalská vláda plánuje zaviesť daňové úľavy v celkovom objeme 1,5 miliardy eur. Z opatrenia budú najviac profitovať ľudia so strednými príjmami. Vyhlásil to vo štvrtok premiér Luís Montenegro, ktorý vystúpil v parlamente s prvým prejavom od nástupu do funkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo voľbách v Portugalsku začiatkom marca zvíťazila Demokratická aliancia (AD) premiéra Montenegra. Jeho vláda však v parlamente nemá väčšinu po tom, ako predseda vlády odmietol formálnu dohodu s krajne pravicovou stranou Dosť! (Chega!).



Montenegro ďalej pred zákonodarcami uviedol, že jeho vládny kabinet plánuje počas troch rokov znížiť sadzbu dane z príjmu právnických osôb na 15 % zo súčasných 21 %. Vláda chce podľa neho tiež urýchliť investičné projekty, ktoré využívajú prostriedky z fondov Európskej únie a začne rokovať aj o platoch učiteľov.



Nová vláda vystriedala Socialistickú stranu (PS), ktorá bola v Portugalsku pri moci od roku 2015. Očakáva sa, že jej programové vyhlásenie v parlamente v piatok (12. 4.) prejde, keďže socialisti sa zdržia hlasovania.