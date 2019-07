Nový prestupný terminál vo Svätom Jure pomôže cestujúcim

Bratislava 30. júla (TASR) – Moderný prestupný dopravný terminál vo Svätom Jure pomôže obyvateľom, ktorí pricestujú autom, autobusom alebo na bicykli. Približne za 15 minút sa dopravia železnicou do Bratislavy. Výstavba terminálu bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Povedala v utorok ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) po jeho oficiálnom sprístupnení terminálu verejnosti za účasti predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), Železníc SR (ŽSR) a mestskej samosprávy.Súčasťou terminálu je záchytné parkovisko, autobusové zastávky a prístrešok pre bicykle. Areál je osvetlený a je pod dohľadom bezpečnostných kamier.povedala ministerka. Ako informoval rezort pôdohospodárstva, celkové náklady na realizáciu uvedeného projektu boli 612.889 eur, z toho 582.244 eur je zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Hlavným cieľom bolo skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy integráciou dopravných systémov.povedal predseda krajskej samosprávy Juraj Droba s tým, že ďalšie pribudnú v okresnom meste Malacky a v obci Šenkvice. Ocenil napojenie terminálu na cyklotrasu Jurava a spoluprácu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstvom dopravy SR. Primátor mesta Šimon Gabura doplnil, že terminál stojí na v minulosti zanedbanom mieste.Podľa slov generálneho riaditeľa Železníc SR Juraja Tkáča je to prvý spoločný projekt s mestom, v ktorom prenajímajú pozemky pre projekt v rozlohe asi 5000 metrov štvorcových (m2) za 0,22 eur/m2 do roku 2025 s opciou na ďalších 6 rokov. Generálny riaditeľ vyslovil apel, aby aj ďalšie samosprávy využívali takéto možnosti, s tým, že ŽSR budú súčinné.Riadiacim orgánom IROP je MPRV SR a sprostredkovateľským orgánom je BSK.