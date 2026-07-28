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< sekcia Ekonomika

Nový priemyselný areál CTP v Prešove prevzala spoločnosť Dejong

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Priestor je s rozlohou viac ako 31.000 štvorcových metrov.

Autor TASR
Prešov 28. júla (TASR) - Nový výrobný a skladový areál PRN2 v rámci priemyselného parku CTPark Prešov North dokončila a odovzdala do užívania spoločnosť CTP. Priestor s rozlohou viac ako 31.000 štvorcových metrov bude slúžiť spoločnosti Dejong, poprednému výrobcovi zásobníkov na teplú vodu, ktorý je súčasťou skupiny Rheem. TASR o tom informovala PR manažérka Marta Fandlová.

Rozbeh novej prevádzky podľa tlačovej správy prinesie do regiónu desiatky nových pracovných miest a otvorí miestnym obyvateľom príležitosť zamestnať sa vo výrobe s medzinárodným presahom. Príchod Dejong do priemyselného parku zároveň podporí ďalší rast spoločnosti na Slovensku a potvrdzuje potenciál východného Slovenska ako strategickej lokality pre modernú priemyselnú výrobu s napojením na európske trhy.

Objekt PRN2 prepája výrobu, skladovanie a administratívu do jedného celku navrhnutého pre potreby súčasnej priemyselnej logistiky. Halu dopĺňa dvojpodlažná administratívna časť, ktorá je priamo integrovaná do prevádzky. Dominantným prvkom areálu je Sky Walk - manažérska poschodová veža s vyhliadkovou lávkou, ktorá prepája administratívne zázemie s výrobnou halou.

„Projekt Dejong je presne príkladom toho, ako môže moderný priemyselný development vyzerať,“ uviedol riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.
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