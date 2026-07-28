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Nový priemyselný areál CTP v Prešove prevzala spoločnosť Dejong
Priestor je s rozlohou viac ako 31.000 štvorcových metrov.
Autor TASR
Prešov 28. júla (TASR) - Nový výrobný a skladový areál PRN2 v rámci priemyselného parku CTPark Prešov North dokončila a odovzdala do užívania spoločnosť CTP. Priestor s rozlohou viac ako 31.000 štvorcových metrov bude slúžiť spoločnosti Dejong, poprednému výrobcovi zásobníkov na teplú vodu, ktorý je súčasťou skupiny Rheem. TASR o tom informovala PR manažérka Marta Fandlová.
Rozbeh novej prevádzky podľa tlačovej správy prinesie do regiónu desiatky nových pracovných miest a otvorí miestnym obyvateľom príležitosť zamestnať sa vo výrobe s medzinárodným presahom. Príchod Dejong do priemyselného parku zároveň podporí ďalší rast spoločnosti na Slovensku a potvrdzuje potenciál východného Slovenska ako strategickej lokality pre modernú priemyselnú výrobu s napojením na európske trhy.
Objekt PRN2 prepája výrobu, skladovanie a administratívu do jedného celku navrhnutého pre potreby súčasnej priemyselnej logistiky. Halu dopĺňa dvojpodlažná administratívna časť, ktorá je priamo integrovaná do prevádzky. Dominantným prvkom areálu je Sky Walk - manažérska poschodová veža s vyhliadkovou lávkou, ktorá prepája administratívne zázemie s výrobnou halou.
„Projekt Dejong je presne príkladom toho, ako môže moderný priemyselný development vyzerať,“ uviedol riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.
Rozbeh novej prevádzky podľa tlačovej správy prinesie do regiónu desiatky nových pracovných miest a otvorí miestnym obyvateľom príležitosť zamestnať sa vo výrobe s medzinárodným presahom. Príchod Dejong do priemyselného parku zároveň podporí ďalší rast spoločnosti na Slovensku a potvrdzuje potenciál východného Slovenska ako strategickej lokality pre modernú priemyselnú výrobu s napojením na európske trhy.
Objekt PRN2 prepája výrobu, skladovanie a administratívu do jedného celku navrhnutého pre potreby súčasnej priemyselnej logistiky. Halu dopĺňa dvojpodlažná administratívna časť, ktorá je priamo integrovaná do prevádzky. Dominantným prvkom areálu je Sky Walk - manažérska poschodová veža s vyhliadkovou lávkou, ktorá prepája administratívne zázemie s výrobnou halou.
„Projekt Dejong je presne príkladom toho, ako môže moderný priemyselný development vyzerať,“ uviedol riaditeľ pre rozvoj obchodu CTP Slovakia Ján Rakovský.