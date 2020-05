Nový systém príspevkov môže viesť k nárastu odchodov z obecnej polície

Bratislava 24. mája (TASR) - Nový systém príspevkov za prácu v obecnej polícii môže viesť k nárastu odchodov z mestských a obecných polícií. Vyplýva to z kvantifikácie vplyvu osobitného sociálneho poistenia pre príslušníkov obecnej polície, ktorú vypracovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vidí priestor na pozitívnu generačnú obmenu. Únia miest Slovenska (ÚMS) považuje za správne, že pre obecných policajtov sa zaviedli rovnaké možnosti ako pre ďalšie silové a ochranné zložky.



Nárok na príspevok má príslušník obecnej polície s ukončeným pracovným pomerom, ktorý dovŕšil aspoň 56 rokov a v polícii pracoval aspoň 25 rokov. Výška príspevku tvorí 60 percent z priemernej mesačnej mzdy v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v posledných desiatich rokoch. Systém má byť financovaný prostredníctvom príjmov z poistného obecných policajtov. Osobitné sociálne poistenie sa zaviedlo pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o cestnej premávke minulý rok. Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla, no príspevky sa majú začať vyplácať od roku 2024.



RRZ poukazuje na to, že obecný policajt, ktorý bude 35 rokov platiť poistné do osobitného systému obecnej polície, z neho v budúcnosti dostane takmer päťkrát viac, ako do systému vložil. Zároveň väčšina súčasných príslušníkov obecnej polície, ktorá bude môcť poberať príspevok, bude prispievať výrazne kratšie, pričom získa nárok na porovnateľnú výšku príspevku ako policajti prispievajúci 35 rokov. "Napríklad policajt, ktorý má v súčasnosti 51 rokov a splní podmienku minimálnej služobnej doby, dostane príspevok, ktorý bude takmer 29-krát vyšší v porovnaní s jeho zaplateným poistným," argumentujú.



Štedrosť príspevku môže podľa RRZ motivovať na odchod z obecnej polície vo veku 56 rokov s cieľom poberať príspevok čo najdlhšie. "Zvýšený počet odchodov môže mať za následok prehĺbenie problému s nedostatkom príslušníkov obecných polícií, teda rovnakého problému, ktorý mal byť podľa dôvodovej správy riešený práve zavedením osobitného poistného systému," skonštatovali.



Združeniu miest a obcí Slovenska chýba v záveroch RRZ oddelenie mestských a obecných policajtov od tých, ktorí súbežne poberajú výsluhový dôchodok za bývalé pôsobenie v bezpečnostných zložkách. "Vo vzťahu k migrácii v zamestnaneckých radoch mestských a obecných policajtov je potrebné konštatovať, že vidíme priestor na pozitívnu generačnú obmenu," uviedol hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák. Nastúpiť by podľa neho mohla mladá generácia vitálnych ľudí, ktorá bude pôsobiť v teréne.



Podľa Únie miest Slovenska sa postavenie obecnej polície dlhodobo podceňuje. Pri riešení úloh samosprávy v aktuálnej epidemiologickej situácii pritom podľa ÚMS jej dôležitosť ešte vzrástla. "Považujeme za správne, že aj táto skupina bola zrovnoprávnená a boli pre ňu zavedené rovnaké možnosti ako pre ďalšie silové a ochranné zložky," priblížila riaditeľka kancelárie ÚMS Jana Červenáková. Napriek pozitívnemu postoju však únia upozorňuje, že celý existujúci systém výsluhových dôchodkov potrebuje hĺbkovú revíziu.