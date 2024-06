Nový program EIT Health môže podporiť aj slovenských inovátorov

Bratislava 14. júna (TASR) - Podpora cezhraničnej spolupráce v sektore zdravotníctva je cieľom novootvoreného programu InnoStars Connect, ktorú spúšťa európska sieť inovátorov v oblasti zdravia EIT Health. Každý tím vybraný do programu získa paušálnu sumu 10.000 eur na podporu spolupráce medzi účastníkmi a vlastníkmi výzvy, tri z nich môžu získať aj väčšiu finančnú odmenu. Záujemcovia môžu podávať prihlášky do 30. júna. Informovali o tom v piatok mediálni zástupcovia EIT Health.



Zámerom iniciatívy je spojiť start-upy, výskumníkov z malých a stredných podnikov, univerzity a nemocnice v európskych krajinách vrátane Slovenska, aby spolupracovali na vývoji a zavádzaní inovácií. V úvodnom kole partneri InnoStars v Taliansku, spoločnosti Chiesi Group a SYNLAB Italia, hľadajú inovatívne nápady v oblasti včasnej diagnostiky, starostlivosti o pacientov, dodávania liekov a liečby zriedkavých chorôb.



"Prostredníctvom tohto nového programu otvárame inovátorom zo Slovenska dvere k zdrojom, vedomostiam a hlavne kontaktom v rámci našej siete, aby mohli vyvíjať sľubné riešenia naliehavých výziev v oblasti zdravotníctva," priblížila manažérka programu Sarah Haddadin, vedúca inovácií v rámci Regionálného inovačného programu EIT (EIT RIS).



EIT Health je sieť inovátorov v oblasti zdravia, ktorá má približne 120 partnerov a je podporovaná Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), orgánom Európskej únie (EÚ). Klaster InnoStars je jednou z ôsmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie krajiny zahrnuté do EIT RIS - pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovinsko, Grécko a Rumunsko.