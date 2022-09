Nový program rizikového kapitálu má podporiť startupy na Slovensku

Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská sporiteľňa (SLSP) založila nový program korporátneho rizikového kapitálu. Dcérska spoločnosť banky Seed Starter SLSP má byť najmä o obsahovej podpore mladých technologických startupov na Slovensku, ale aj o ich financovaní a vytváraní vhodného prostredia pre ich rast, vrátane fázy vstupu na trh. Cieľom je pomôcť vytvárať priaznivé prostredie pre vznik a rast inovácií na Slovensku. Informoval o tom generálny riaditeľ banky Peter Krutil.



"Startupy sú kľúčom k odolnejšej ekonomike. Najrýchlejšie vytvárajú pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou a priťahujú talenty z celého sveta," povedal pri tejto príležitosti partner poradenskej spoločnosti Civitta Peter Kolesár.



Uviedol, že na Slovensku boli minulý rok investície rizikového kapitálu do startupov na obyvateľa iba 29 eur, čo je najmenej spomedzi skupiny krajín strednej a východnej Európy (SVE). Vo Vyšehradskej štvorke (V4) viedlo výškou investícií rozvojového kapitálu do startupov Česko sumou 80 eur, nasleduje Poľsko s 48 eurami a pred SR je aj Maďarsko s 45 eurami.



Slovensko malo minulý rok aj nízky počet startupov na milión obyvateľov v porovnaní s ostatnými postsocialistickými krajinami Európy. Bolo ich 97, čo je štvrté najnižšie číslo. Zo susedov Slovenska na tom bolo horšie Poľsko s počtom 80 a Ukrajina s počtom 29. Česko má na milión obyvateľov 126 startupov, čo v SVE predstavuje tesne nadpriemerné umiestnenie. Maďarsko je podľa Kolesára hneď nad ním s počtom 130.



V Česku takýto program funguje tri roky a do startupov zainvestoval už približne 4 milióny eur. "U nás doma ťažíme z nápadov vychádzajúcich z vysokoškolského prostredia, k čomu, treba úprimne priznať, prispievajú aj slovenskí študenti, hlavne z Brna," povedal CEO Seed Starter Českej sporiteľne Jiří Skopový.