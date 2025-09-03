< sekcia Ekonomika
Nový rozpočet EÚ môže znamenať pokles agropodpôr o 10 až 30 %
Očakáva sa tlak na presun financií do nových priorít (obrana, digitalizácia, zelená agenda), čo môže znamenať pokles zdrojov pre poľnohospodárstvo.
Autor TASR
Bratislava/Nitra 3. septembra (TASR) - Viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2028 až 2034 určí budúcnosť financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. Očakáva sa tlak na presun financií do nových priorít (obrana, digitalizácia, zelená agenda), čo môže znamenať pokles zdrojov pre poľnohospodárstvo o 10 až 30 % na základnej podpore príjmu a taktiež ďalšie poklesy v rámci jednotlivých intervencií. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) v analýze vývoja agrosektora, ktorú v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila vláda.
„To celkový pokles zdrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky ešte viac navýši. Rizikom je najmä nedostatočné krytie citlivých odvetví (živočíšna výroba, ovocinárstvo, zeleninárstvo),“ upozornil agrorezort.
MPRV dodalo, že Slovensko je dnes silne závislé od európskych zdrojov, pretože tvoria viac ako 70 % príjmov farmárov. „Každé zníženie rozpočtu preto priamo ohrozuje životaschopnosť sektora. Je dôležité brať na zreteľ, že SR po 20 rokoch v EÚ dosahuje na priamych platbách v eurách na hektár približne 80 % oproti priemeru EÚ,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.
