Nový šéf BIS zdôraznil dôležitosť nezávislosti centrálnych bánk
Hernández de Cos, ktorý je bývalým guvernérom španielskej centrálnej banky, priamo nespomenul amerického prezidenta, ale načrtol to, čo opísal ako „základy“ dôveryhodnosti centrálnej banky.
Autor TASR
Londýn/Bazilej 26. augusta (TASR) - Nový šéf Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) Pablo Hernández de Cos vo svojom prvom významnom prejave zdôraznil, že centrálne banky sa musia zamerať na infláciu a že je potrebné chrániť ich nezávislosť od politikov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump opakovane požadoval od šéfa Fedu Jeroma Powella uvoľnenie menovej politiky, nevyberavo ho kritizoval a vyhrážal sa mu prepustením. Trump sa najnovšie zameral na jednu z guvernérok Fedu Lisu Cookovú, ktorej v pondelok (25. 8.) oznámil, že ju prepúšťa. Cooková uviedla, že nerezignuje na svoju funkciu a jej právnik oznámil, že podá žalobu, v ktorej napadne jej odvolanie. „Prezident Trump nemá právomoc odvolať guvernérku Fedu Lisu Cookovú,“ uviedol advokát Abbe Lowell.
