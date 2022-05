Nový šéf NKÚ Andrassy prisľúbil, že úrad bude viesť maximálne otvorene

Na snímke sprava nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy a bývalý predseda NKÚ Karol Mitrík počas tlačovej konferencie v Bratislave 27. mája 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 27. mája (TASR) – Novozvolený predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy bude viesť túto inštitúciu maximálne otvorene. Kompetentnosť chce preukazovať vysoko odbornými výstupmi. Vyhlásil to na piatkovom brífingu. Zároveň sa poďakoval doterajšiemu šéfovi NKÚ Karolovi Mitríkovi za to, že preberá úrad, ktorý má významnú pozitívnu verejnú mienku.Andrassy vníma svoje zvolenie ako záväzok voči občanom SR. "" zdôraznil.Do budúcna sú preňho kľúčové tri segmenty. Za jednu z výziev považuje ľudí. Chce preukázať kompetencie cez vysokokvalifikovaných zamestnancov. Ďalšou výzvou je podľa neho parlament, pričom v súčasnosti sa už odporúčania NKÚ preklápajú aj do uznesení parlamentných výborov. Podotkol však, že sú aj výbory, ktoré sa zisteniami úradu ešte vôbec nezaoberali. Ako tretiu výzvu vníma edukáciu smerom ku kontrolovaným subjektom, ale aj k občianskej spoločnosti.Práca NKÚ zároveň podľa neho nemôže by o lojalite voči jednému alebo druhému, ale o aktivitách, ktoré vychádzajú z rizikových analýz. "" podotkol Andrassy.Odchádzajúci predseda Mitrík skonštatoval, že počas siedmich rokov mandátu razil cestu otvoreného úradu a priamosti. Zvolenie Andrassyho, ktorý bol doposiaľ podpredsedom NKÚ, je podľa neho vyjadrením istého ocenenia ich práce. Teší sa, že na úrade je zabezpečená kontinuita, NKÚ bude podľa neho smerovať po nastúpenej ceste, ktorú spolu modelovali. Poznamenal, že Andrassy bol výrazným "" úradu. "" dodal Mitrík.