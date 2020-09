Nový šéf regulačného úradu chce pokles cien mobilných služieb

Bratislava 21. septembra (TASR) – Nový predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ivan Marták sa ujal funkcie. Medzi svoje hlavné priority zaraďuje implementáciu nového Európskeho kódexu elektronických komunikácií do zákona a každodennej praxe, sprístupnenie všetkých 5G frekvencií do prvého polroka 2022 a udržanie konkurenčného prostredia s minimálne štyrmi mobilnými sieťovými operátormi. Plánuje tiež podporovať pokles maloobchodných cien mobilných služieb pod úroveň PPP (parity kúpnej sily) váženého priemeru EÚ, priblížil hovorca úradu Roman Vavro.



Kvalitná regulácia sa podľa nového predsedu bez kompetentných expertov robiť nedá. Skonštatoval, že v tejto súvislosti je potrebné zvýšiť výdavky na mzdy, ktoré sú na úrovni približne 60 % platov telekomunikačných operátorov. Regulačný úrad by zároveň podľa jeho slov potreboval na najbližších 3 – 5 rokov zvýšiť investičné prostriedky aspoň o 1 milión eur ročne na výraznú modernizáciu výpočtovej techniky, meracích a monitorovacích zariadení, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Poznamenal, že tieto výdavky sú plne pokryté príjmami úradu. Za potrebnú považuje aj materiálnu, personálnu a finančnú nezávislosť regulačného úradu.



Národná rada (NR) SR zvolila 16. septembra na návrh vlády Ivana Martáka za predsedu regulačného úradu. Marták absolvoval štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a následne pracoval v telekomunikačných firmách. Na regulačnom úrade pôsobí od tohto roka.



Predsedu regulačného úradu na návrh vlády volí NR SR na šesťročné funkčné obdobie. Tá istá osoba môže byť predsedom úradu maximálne dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda je štatutárnym orgánom úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť.