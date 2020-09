Nový šéf RRZ zdôrazňuje stabilitu verejných financií

Bratislava 17. septembra (TASR) – Nový predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth považuje za najdôležitejšie dlhodobé zdravie verejných financií. Vo svojej funkcii chce byť férovým kritikom s argumentmi, ktoré sú podložené tvrdými dátami. Uviedol to vo štvrtok na brífingu pred Národnou radou (NR) SR po tom, ako bol zvolený poslancami.



Súčasná situácia vo verejných financiách je podľa Tótha komplikovaná. "Z môjho pohľadu je asi najkomplikovanejší element ten, že už pred krízou verejné financie sa dostali do zóny vysokého rizika. Je prirodzené, že v čase krízy štát má ekonomiku stabilizovať aj cez vyšší deficit, aj cez vyššie výdavky," poznamenal.



Netreba však podľa neho zabúdať na to, že keď kríza pominie, treba sa venovať zlepšovaniu dlhodobej stability verejných financií. "Pretože, bohužiaľ, v posledných rokoch, aj keď sme zažívali dobré obdobie, táto stabilita sa zhoršovala a nevyužili sme dostatočne dobré roky, aby sme sa plne pripravili na to obdobie, ktoré práve zažívame," podotkol nový šéf RRZ.



Tóthovi k zvoleniu pogratuloval aj minister financií Eduard Heger (OĽANO). Skonštatoval, že RRZ je rešpektovaná a často citovaná inštitúcia. Za to podľa neho patrí vďaka aj Tóthovmu predchodcovi Ivanovi Šramkovi a všetkým ľuďom v jeho tíme. Novému predsedovi pogratuloval k zvoleniu a poprial mu veľa úspechov. Poďakoval sa tiež poslancom, ktorí túto voľbu podporili. "Som veľmi rád, že si NR SR osvojila môj návrh na tohto kandidáta a ústavnou väčšinou ho schválila," dodal Heger. Je presvedčený, že v osobe Jána Tótha získalo Slovensko zodpovedného a skúseného ekonóma, ktorý bude pomáhať, aby verejné financie spĺňali zásady dlhodobej udržateľnosti.



Novým predsedom RRZ sa stal bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a ekonomický expert Ján Tóth. Počas hlasovania v parlamente jeho nomináciu podporilo 110 poslancov zo 142 prítomných. Tóth vo funkcii vystrieda Ivana Šramka, ktorý bol predsedom RRZ od 27. júna 2012 do 27. júna 2019.