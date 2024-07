Nový stavebný zákon má zjednodušiť povoľovacie procesy pri výstavbe

Bratislava 29. júla (TASR) - Územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie sa pri posudzovaní nových stavieb zlúči do jedného konania o stavebnom zámere, ktorým stavebný úrad bude vyjadrovať súhlas s navrhovanou stavebnou činnosťou. Vyplýva to z návrhu stavebného zákona, ktorý Ministerstvo dopravy (MD) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



"Upúšťa sa od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov v dvojstupňových správnych konaniach, t. j. v územnom konaní a v stavebnom konaní, kedy v mnohých prípadoch sa dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrovali k predmetu veci duplicitne, čím sa zjednoduší a skráti schvaľovací proces stavieb," uviedlo MD v predkladacej správe.



Nový stavebný zákon má podľa rezortu dopravy urýchliť prípravné a povoľovacie procesy či znížiť administratívne zaťaženie pri stavebných povoleniach. Nová legislatíva podľa MD posilňuje postavenie vlastníkov pozemkov a stavieb a ich práva k stavbe.



Stavebnými úradmi zostávajú obce. Tie môžu zriaďovať na základe zmluvy stavebné obvody, podmienkou je však, aby mal takýto stavebný obvod najmenej 20.000 obyvateľov združených obcí. "Je to racionalizačný prvok smerujúci k tomu, aby sa znížil počet stavebných úradov, pretože odvolacím orgánom je regionálny úrad s obvodom kraja. Menší počet stavebných úradov vytvorí možnosť vyššieho počtu úradníkov a možno aj vyššej kvalifikácie," vysvetlil rezort dopravy.



V novom stavebnom zákone sa upravuje aj ochrana umeleckých diel v stavbách a na verejných priestranstvách pred poškodením alebo zničením stavebnou činnosťou na základe európskych dohovorov.



Nová legislatíva tiež upravuje postupy pri nelegálnych stavbách. Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami už podľa nového zákona nebude možné dodatočne povoliť. "Ustanovuje dodatočný postup vo vzťahu k nepovoleným stavbám zhotoveným do účinnosti navrhovaného stavebného zákona, aby sa do určitého času buď takéto stavby dodatočne osvedčili, alebo odstránili; sleduje sa tým, aby tieto stavby nefigurovali ako trvalo nepovolené, neskolaudované, ale roky bezproblémovo užívané," uviedlo MD.



Nové stavebné predpisy by mali nahradiť v súčasnosti platný a účinný stavebný zákon, ako aj platný zákon o výstavbe s odloženou účinnosťou od 1. apríla 2025, doplnil rezort dopravy v materiáloch k MPK.