Nový stavebný zákon ovplyvní prílev investícií do priemyselných realít

Bratislava 4. apríla (TASR) – Slovensko má naďalej silný potenciál pre prilákanie investícií z oblasti priemyslu a logistiky. Prekážkou rastu je však príliš zdĺhavé stavebné konanie, ktoré často blokujú aj neopodstatnené námietky lokálnych aktivistov. Prílev investícií preto bude závisieť aj od kvality nového stavebného zákona. Vyjadrila sa tak spoločnosť Colliers International.



Proces získavania územného rozhodnutia a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je na Slovensku najpomalší spomedzi všetkých okolitých krajín s výnimkou Ukrajiny. Získať stavebné povolenie tu trvá v priemere 300 dní. "Naši susedia – najmä Poľsko – sú v stavebných konaniach výrazne pred nami a vďaka tomu dokážu pritiahnuť väčšie investície," porovnali odborníci.



Developeri a stavebníci dúfajú, že pripravovaný nový stavebný zákon ošetrí zdĺhavosť stavebného konania. Vplýva to totiž aj na cenu pozemkov. Ako ilustrovala spoločnosť, kým cena pozemkov plánovaných pre logistické a priemyselné využitie bez územného rozhodnutia je do 30 eur za štvorcový meter (m2), pozemok s územným rozhodnutím je drahší – cena sa pohybuje nad 40 eur za m2.



Podľa odborníkov za to môžu neopodstatnené námietky aktivistov, ktorí sa skrývajú za environmentálnu ochranu aj napriek tomu, že vhodnosť industriálneho developmentu potvrdzuje urbanistická štúdia aj platný územný plán a územie sa nachádza ďaleko od ľudských obydlí.



Odborníci podotkli, že komunikácia zo strany developerov býva väčšinou transparentná a snažia sa obciam vychádzať v ústrety. Realizáciou investície obec získa vyššie príjmy z daní z nehnuteľností a bežnou praxou je aj to, že developer na svoje náklady vybuduje napríklad protihlukové bariéry alebo dobuduje chýbajúcu infraštruktúru či vysadí zeleň. V prípadoch, keď developer neporušuje žiaden zákon, tak takéto aktivity bránia prílevu investícií, vzniku nových pracovných miest aj rozvoju miest a obcí.



Často totiž zbytočné predlžovanie procesu odvráti záujem investora o konkrétnu lokalitu. V niektorých prípadoch developer odchádza napriek tomu, že pre danú lokalitu stanovuje možnosť stavať priemyselný a logistický park územný plán. Odborníci oceňujú kroky vlády, ktorými začala riešiť tieto praktiky. "Východiskom by bolo ošetrenie neopodstatnených námietok v pripravovanom novom stavebnom zákone," uzavrel riaditeľ spoločnosti Richard Urvay.