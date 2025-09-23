< sekcia Ekonomika
Nový stavebný zákon prináša zmeny do právneho postavenia projektanta
Už to nie je len technický expert, ale autor, partner a právny subjekt.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Nový stavebný zákon a diskusia o licenčných podmienkach menia postavenie projektanta. Už to nie je len technický expert, ale autor, partner a právny subjekt. Zmluva o dielo sa stáva nástrojom ochrany, licenčné podmienky nástrojom rovnováhy. Projektant by mal byť pripravený nielen navrhovať stavby, ale aj obhajovať svoje práva. Upozornili na to v utorok právni odborníci vo svojich prezentáciách pod gesciou Slovenskej komory stavebných inžinierov.
„Projektant je podľa nového zákona účastníkom výstavby, a to znamená, že jeho zodpovednosť je nielen odborná, ale aj právna,“ uviedol odborník Peter Štefunko. V zmluve o dielo sa tak musí zohľadniť nielen rozsah prác, ale aj právna zodpovednosť za ich výsledok. Zmluva o dielo sa tak stáva nástrojom, ktorým sa projektant chráni pred neprimeranými požiadavkami investora. Štefunko zdôraznil, že projektant by mal trvať na tom, aby zmluva obsahovala presnú špecifikáciu rozsahu prác, termínov, ale aj spôsobu odovzdania dokumentácie.
Nový zákon tiež zavádza pojem Projektová dokumentácia pre výstavbu, ktorý má právne dôsledky. Projektant je povinný zabezpečiť, aby dokumentácia spĺňala požiadavky zákona, ale zároveň má právo požadovať od investora súčinnosť. „Nie je možné, aby projektant niesol zodpovednosť za nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti investora,“ pripomenul odborník.
Projektová dokumentácia nie je len technický výstup, je to autorské dielo. Ďalší z odborníkov Pavol Heger vo svojej prezentácii upozornil, že projektant je autorom dokumentácie, a to znamená, že má právo rozhodovať o jej použití, rozmnožovaní, úpravách a zverejnení. Dodal, že licenčné podmienky by mali byť súčasťou každej zmluvy o dielo. Bez nich vzniká právna neistota, ktorá môže viesť k porušeniu autorského práva.
V praxi by to malo znamenať, že investor nemôže bez súhlasu projektanta použiť dokumentáciu na inú stavbu, upraviť ju, alebo ju poskytnúť tretím osobám. Obzvlášť citlivou otázkou je úprava dokumentácie iným projektantom. „Ak investor poverí iného projektanta úpravou pôvodnej dokumentácie, bez súhlasu autora, ide o zásah do autorského práva,“ zdôraznil Heger.
Nový stavebný zákon a autorský zákon dodávajú podľa odborníkov projektantovi nástroje, ako vyvážiť rovnováhu medzi ním a investorom. Zmluvný vzťah medzi investorom a projektantom je podľa nich totiž často asymetrický, pričom investor má finančnú moc a projektant odbornú zodpovednosť.
